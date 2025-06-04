المدرب عبدالحميد يستمر مع سلة الشارقة لموسم جديد

أعلن نادي الشارقة استمرار المدرب، عبدالحميد إبراهيم، في القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة لموسم جديد، بعد الإنجازات التي حققها خلال الموسم الحالي وقيادته «الملك» لثنائية الدوري العام وكأس الاتحاد.

ويمتلك عبدالحميد إبراهيم في مسيرته المهنية، الممتدة لأكثر من 30 عاماً، 61 لقب بطولة محلية وخليجية وعربية وقارية، مع أندية إماراتية وسعودية وبحرينية وسورية، وسبق لعبدالحميد، الذي عاد إلى سلة الشارقة في يونيو 2023 بعقد يمتد لسنتين، تدريب الفريق في ثلاث حقب زمنية مختلفة، بداية من عام 2002، حصد خلالها مع «الملك» 12 لقباً متنوعاً، أبرزها كأس الأندية العربية الأبطال في أبوظبي 2011، ويُعدّ الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الحاصل على البطولة العربية.