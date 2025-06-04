ماكلروي يشارك في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف عن عودة البطل العالمي، روري ماكلروي، الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى «الغراند سلام»، للمشاركة في منافسات بطولة «أبوظبي إتش إس بي للغولف»، التي تقام من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس.

ويسعى روري للفوز للمرة السابعة بلقب التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» ضمن جولة دي بي ورلد.

ويجتمع في أبوظبي أفضل 70 لاعباً متاحاً هذا الموسم، للمشاركة في رابعة بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا العام، وذلك في ختام سلسلة بطولات «باك 9» مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويتصدر اللاعب الفائز بلقب بطولة الماسترز الأميركية الشهر الماضي تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.

وتقام بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، وهي أولى الفعاليات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، وتؤهل مباشرة إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي يتوج في نهايتها بطل «السباق إلى دبي».