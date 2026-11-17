لم يكن المدرب الأنغولي ديفيد باركر ينتظر في عيد ميلاده الـ 60 أكثر من لحظة هادئة يحتفل فيها مع أسرته، لكن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قررت أن تمنحه احتفالاً من نوع آخر. فبدلاً من هدية واحدة، تلقى هديتين ذهبيتين حملهما إليه ولداه باتريك وبيرس، لتتحول المناسبة العائلية إلى واحدة من أجمل القصص الإنسانية في النسخة الثامنة عشرة من البطولة، التي تتواصل منافساتها في مبادلة أرينا حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

بدأت القصة يوم الخميس الماضي عندما اعتلى باتريك (12 عاماً) منصة التتويج بعد فوزه بذهبية فئة الناشئين لوزن 50 كجم، قبل أن يكتمل المشهد أمس بتتويج شقيقه الأصغر بيرس (8 أعوام) بذهبية فئة الأطفال لوزن 27 كجم، ليكتب الشقيقان، اللذان يمثلان غرايسي بارا أنغولا، فصلاً استثنائياً في مسيرة أسرتهما مع الجوجيتسو.

وكانت أسرة باركر قد حضرت إلى أبوظبي وهي تأمل العودة بميدالية ذهبية واحدة، إلا أن النتيجة تجاوزت كل التوقعات، بعدما صعد الشقيقان منصة التتويج مرتين، ليمنحا والدهما هدية تفوق كل ما تمناه في عيد ميلاده.

وقال ديفيد باركر: «جئنا إلى هنا على أمل الفوز بميدالية ذهبية واحدة، لكن الفوز بذهبيتين كان أجمل هدية يمكن أن أتلقاها في عيد ميلادي».

ورغم أن المدرب الأنغولي رافق ولديه في العديد من البطولات الدولية، فإن فرحته هذه المرة كانت مختلفة، وهو يشاهدهما يحققان الذهب في البطولة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأسرة.

وأضاف: «شاركنا في العديد من البطولات الدولية، وهذه البطولة بلا شك أهمها. نستمتع دائماً بالقدوم إلى هنا، والفوز بميداليتين ذهبيتين يجعل هذه التجربة أكثر تميزاً».

وخلف كل ميدالية قصة مختلفة، لكنها تبدأ وتنتهي بالأسرة. فبالنسبة إلى باتريك، جاءت البطولة فرصة لتعويض العام الماضي، حين غادر أبوظبي دون أن يحقق حلمه بالذهب، قبل أن يعود هذا العام أكثر إصراراً على بلوغ هدفه.

وقال: «اجتهدت كثيراً، وكان هذا الإنجاز في المقام الأول إهداء لأسرتي. بذلت قصارى جهدي للفوز بالميدالية الذهبية هذا العام، بعدما لم أتمكن من إحرازها العام الماضي».

أما بيرس، فاختصر دوافعه بكلمات بسيطة حملت كثيراً من المعاني، قائلاً: «اجتهدت كثيراً لأفوز بالميدالية الذهبية من أجل أبي».

وشاركت أسرة باركر في البطولة ضمن بعثة من اللاعبين والمدربين بلغ عدد أفرادها، وفقاً لديفيد، نحو 24 شخصاً، ونجح أفرادها في حصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الفئات.

ومع انتهاء المشاركة، لم تعد نسخة هذا العام مجرد محطة جديدة في سجل مشاركات أسرة باركر في أبوظبي، بل أصبحت ذكرى استثنائية ارتبطت بعيد ميلاد الأب الـ 60، حين تحولت أمنية الفوز بميدالية واحدة إلى ذهبيتين، وصاغ الشقيقان بهما قصة نجاح ستبقى حاضرة في ذاكرة الأسرة لسنوات طويلة.