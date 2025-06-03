عبد الحميد إبراهيم باقٍ مع «سلة الشارقة» لموسم جديد

أعلن نادي الشارقة الرياضية، استمرار المدرب القدير عبدالحميد إبراهيم، في القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة في النادي لموسم جديد، بعد الإنجازات التي حققها الموسم الحالي وقيادته «الملك» لثنائية الدوري العام وكأس الاتحاد.

ويمتلك عبد الحميد إبراهيم، في مسيرته المهنية الممتدة أكثر من 30 عاماً، 61 لقب بطولة محلية وخليجية وعربية وقارية، مع أندية إماراتية وسعودية وبحرينية وسورية، وسبق لعبد الحميد الذي عاد إلى سلة الشارقة في يونيو 2023 بعقدٍ يمتد لسنتين، تدريب الفريق في ثلاث حقب زمنية مختلفة، بدايةً من عام 2002، حصد خلالها مع «الملك» 12 لقباً، أبرزها كأس الأندية العربية الأبطال بأبوظبي 2011، ويعد الشارقة الفريق الإماراتي الوحيد الحاصل على البطولة العربية.

كما أحرز مع الشارقة، كأس الأندية الخليجية الأبطال لمرتين متتاليتين 2018 و2019، بجانب حصوله مع الفريق على درع الدوري العام مرتين 2003-2004 و2019-2020.