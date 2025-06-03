الأهلي المصري يتعاقد مع الحارس «سيحا»

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، تعاقده مع الحارس محمد أحمد «سيحا» قادماً من «المقاولون العرب»، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكتب بطل مصر عبر حسابه على منصة إكس «هنا تتحقق الأحلام.. محمد سيحا أهلاوي»، مع نشر مقطع فيديو يتحدث خلاله الحارس الشاب (24 عاماً) عن تحقيق حلمه بالانضمام للأهلي.

وقال سيحا: «لم أتردد لحظة في قبول عرض الأهلي فور إبلاغي به.. ارتداء قميص الأهلي كان حلماً بالنسبة لي.. أتذكر أنني خضت من قبل اختبارات قطاع الناشئين للانضمام إلى صفوفه، ولم يتم قبولي، وبكيت آنذاك».

وأضاف: «أعلم أنني سأنافس أفضل حراس في إفريقيا بالفريق، لكنني أحب خوض التحديات والمنافسة، وسأبذل قصارى جهدي للمشاركة».

وشارك سيحا الموسم المنصرم مع حرس الحدود على سبيل الإعارة من «المقاولون العرب» الذي عاد لدوري الأضواء. وأعلن الاتحاد المصري السبت الماضي فتح فترة قيد استثنائية للنادي الأهلي، بدأت أول من أمس، وتستمر حتى 10 من الشهر الجاري، ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، حيث يواجه إنتر ميامي الأميركي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو، ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى في البطولة الموسعة إلى جوار أندية بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.