6 ركائز تعود إلى المنتخب لسد الثغرات الفنية

شهدت قائمة المنتخب الجديدة التي اختارها المدير الفني الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، عودة ستة لاعبين كانوا قد غابوا عن «الأبيض» في الفترة السابقة، وذلك قبل المباراتين المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

وجاء اختيار كوزمين لهذه العناصر بهدف حل بعض الثغرات الفنية التي شهدها المنتخب في الفترة الماضية، سواء على صعيد الخط الخلفي أو الأمامي، ويُعدّ كل من نجمي الوصل علي صالح وعبدالرحمن صالح، وصانع ألعاب الشارقة ماجد حسن، ولاعب النصر الحالي والشارقة السابق محمد عبدالباسط، ولاعب الوحدة عبدالله حمد، ولاعب شباب الأهلي بدر ناصر أبرز الوجوه العائدة مجدداً إلى المنتخب بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه كل منهم مع فريقه خلال الموسم المنصرم، واستحقوا عليه ارتداء قميص الأبيض في المرحلة الجديدة.

علي صالح

يُعدّ علي صالح (25 عاماً) أحد العناصر المؤثرة في عهد مدرب المنتخب السابق البرتغالي باولو بينتو، إلا أنه تم استبعاده بشكل مفاجئ رغم بروزه بشكل مميّز مع الوصل قبل أن يعيده كوزمين مجدداً، وخاض مع الوصل 25 مباراة من أصل 26، منها 22 أساسياً بدوري أدنوك للمحترفين (1875 دقيقة لعب)، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع ثمانية.

ماجد حسن

شكّل لاعب الشارقة ماجد حسن (32 عاماً) علامة فارقة في الشارقة الموسم المنصرم، قادته للفوز بـ«دوري أبطال آسيا للأندية2» للمرة الأولى في تاريخه، ويملك «المهندس» خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبيرة والحساسة، وخاض في دوري الموسم المنصرم 22 مباراة، منها 13 أساسياً (1178 دقيقة لعب)، وسجل هدفاً واحداً.

محمد عبدالباسط

قدّم لاعب الشارقة السابق محمد عبدالباسط (29 عاماً) المنتقل إلى النصر حديثاً موسماً مميّزاً مع «الملك»، ما جعل المدرب كوزمين يعيده إلى المنتخب للأدوار المهمة التي كان يقوم بها في الشارقة، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وخاض 13 مباراة مع الشارقة في الدوري، منها تسع مباريات أساسياً (762 دقيقة لعب).

عبدالرحمن صالح

ظهر لاعب وسط الوصل عبدالرحمن صالح (25 عاماً) بشكل متميّز مع «الإمبراطور»، إذ تواجد 20 مرة في تشكيلة الوصل خلال الدوري المنصرم، منها 15 أساسياً (1234 دقيقة لعب)، وصنع ثلاثة أهداف.

عبدالله حمد

عاد لاعب وسط الوحدة عبدالله حمد (23 عاماً) هو الآخر إلى المنتخب الوطني مجدداً، بعد ظهوره بأداء فني مميّز، ما دفع المدرب الروماني أولاريو كوزمين إلى استدعائه، كونه يقدم أدواراً فنية خاصة قد تفيده في عدد من المباريات، فضلاً عن أنه يُعدّ لاعباً شاباً يمتلك مستقبلاً مع «الأبيض» في المحافل المقبلة، وخاض عبدالله حمد 17 مباراة، منها 12 بشكل أساسي في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المنصرم (1065 دقيقة لعب)، ولفت الأنظار فنياً وتكتيكياً.

بدر ناصر

يُعدّ مدافع شباب الأهلي بدر ناصر (23 عاماً) من العناصر الشابة التي أثبتت وجودها بقوة مع شباب الأهلي الحائز لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، خلال الموسم المنصرم، ليعود مرة أخرى إلى المنتخب في عهد كوزمين، بعدما غاب عنه في فترة سابقة، وعلى الرغم من قلة عدد المباريات التي خاضها بدر ناصر في الدوري المنصرم (سبع مباريات) منها ثلاث مباريات أساسياً (257 دقيقة لعب)، فإنه يُعدّ من الوجوه الشابة التي ينتظرها مستقبل باهر.