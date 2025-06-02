صحف إيطالية: «إنتر» ذليل.. في «نهائي بلا قصة»

لم يتعجل مشجعو إنتر ميلان في قراءة الصحف الإيطالية، الصادرة أمس، والتي ركزت جميعها على الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أول من أمس، في ميونيخ.

ولم تترك الخسارة (5-0)، وهي نتيجة قاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا، أي مجال للجدل بشأن تفوق المدرب، لويس إنريكي، على فريق المدرب سيموني إنزاغي من البداية وحتى النهاية.

وجاء في الصفحة الأولى لصحيفة كورييري ديلا سيرا: «إنتر ذليل»، وأضافت أن الفريق لم يذهب في الأساس إلى المباراة في «نهائي بلا قصة»، بعد أن تقدّم سان جيرمان بهدفين بعد مرور 20 دقيقة.

واختارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» عنواناً بسيطاً، لكنه مؤثر، وقالت: «ليس بهذه الطريقة»، ووصفت بدقة أداء إنتر في النهائي وأن الفريق الذي أراد بوضوح تحقيق الفوز أكثر من منافسه حقق انتصاراً مقنعاً.

كما ذكرت أيضاً أن إنتر لم يكن موجوداً في المباراة، وفي الصحيفة كانت هناك عناوين مثل «إنتر مغلوب على أمره»، و«إنتر مهان».

وفي تقييم الصحيفة للاعبي باريس سان جيرمان، حصل الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الفرنسي، على أقل درجة لسبب بسيط هو أنه «لو لعب باريس سان جيرمان دون حارس مرمى لانتصر على أي حال».

بينما حصل لويس إنريكي على 10 درجات بسبب التخطيط المثالي للمباراة، وحصل إنزاجي على ثلاث درجات بسبب ما قيل إنه عدم فهمه الكامل لطريقة لعب باريس سان جيرمان، و«اختياره المحرج للتغييرات».