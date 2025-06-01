«سيناريو» تأهل الأبيض إلى المونديال «مباشرة»

يحتفظ المنتخب الوطني بحظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026، إذ يمتلك 13 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن نظيره الأوزبكي «17 نقطة»، لكنه بحاجة إلى سيناريو معقد لضمان التأهل المباشر، وهو الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من الشهر الجاري على التوالي، بشرط خسارة المنتخب الأوزبكي أمام قطر في الجولة الأخيرة للتصفيات.

ورغم أن مهمة المنتخب تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الروماني أولاريو كوزمين يتحسب لكل السيناريوهات المتعلقة بحسابات التأهل إلى المونديال، وأهمية إيصال رسالة إلى لاعبي المنتخب بأنهم أمام تحدٍ تاريخي في حصد بطاقة التأهل إلى الحدث العالمي الأبرز للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، بعدما كانت المرة الأولى في إيطاليا عام 1990.

ووفقاً لنظام البطولة الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإنه يتأهل إلى كأس العالم مباشرة صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، فيما ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى خوض المرحلة الرابعة «الملحق» للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى المونديال.