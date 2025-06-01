شباب الأهلي «سوبر الناشئين».. والجزيرة بطل كأس الإمارات

تُوج فريق شباب الأهلي (أ) ببطولة كأس السوبر تحت 14 سنة، بعد فوزه على فريق نادي العين بالركلات الترجيحية (4-3)، في المباراة التي أقيمت أمس، على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، وسجل هدفي شباب الأهلي، حمد العبدلي، وزايد جوهر، بينما سجل هدفي العين، سعيد حمد، وجامي راهين.

وشهد مراسم التتويج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبدالمحسن الدوسري، وسلم لاعبي فريق شباب الأهلي وأفراد الجهاز الفني والإداري الميداليات الذهبية وكأس السوبر.

وظفر فريق الجزيرة بكأس الإمارات تحت 21 سنة، بعد تعادله مع شباب الأهلي 1-1 (فاز ذهاباً 1-0)، في مباراة إياب نهائي البطولة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، على استاد شباب الأهلي دبي في العوير.

وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إبراهيم النمر.