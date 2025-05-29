فيصل الزعابي رئيساً لاتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فوز عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيصل الغيص الزعابي، بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين ومشرف على اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد، في بيان، أمس: «جاء فوز الزعابي بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا بالتزكية، تقديراً للجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في نشر ثقافة ممارسة رياضة مصارعة الذراعين في الوسط الرياضي، من خلال تنظيم البطولات المحلية والدولية والمشاركة الفاعلة في البطولات القارية».

من جهته، بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية المنصب الدولي الجديد، مؤكداً أنه يعكس مكانة الرياضة الإماراتية في كل المجالات التنافسية والإدارية.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد المري، أن المنصب الدولي الجديد سيسهم في تعزيز ممارسة مصارعة الذراعين في الإمارات ودول غرب آسيا من خلال تنظيم البطولات ورفع مستوى المنافسات.