مدرب الشارقة: لقبي «الرابع» بدوري اليد الأصعب في مسيرتي

أكد مدرب الشارقة، الجزائري سفيان حيواني، أن اللقب الرابع له مع الشارقة على صعيد بطولات دوري كرة اليد، يعد الأصعب له مع الفريق خلال مسيرته الممتدة منذ عام 2015، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولة، أول من أمس، على الرغم من التعادل مع مضيفه شباب الأهلي (27-27)، في ختام الدور النهائي، جاء ليعيد «الملك» إلى الطريق الصحيح في مسيرة الإنجازات بعد مرحلة من عدم الاتزان، على حد تعبيره.

ودخل الشارقة الجولة الختامية من الدورة المجمعة الثانية بحاجة إلى الفوز أو التعادل لإعلان نفسه بطلاً للدوري للمرة التاسعة على التوالي، والـ19 في تاريخه، ليحقق «الملك» مراده في مباراة فرّط فيها شباب الأهلي في فرصة التقدم مع نهاية الشوط الأول بفارق 10 أهداف بنتيجة (18-8)، بعد أن تمكن الشارقة من معادلة النتيجة في الثواني الأخيرة، ليحافظ على صدارة الترتيب العام برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي «الوصيف».

وقال سفيان حيواني لـ«الإمارات اليوم»: «إن البداية البطيئة للاعبي الشارقة للمباراة كانت وراء منح شباب الأهلي الفرصة لإيجاد فارق كبير من الأهداف من نهاية الشوط الأول، ما وضعنا تحت ضغط كبير في القدرة على العودة بالفارق، وخطف التعادل في الثواني الأخيرة، والاحتفاظ بلقب الدوري، وإهدائي تحقيق هذا الإنجاز للمرة الرابعة والأصعب على صعيد بطولات الدوري مع (الملك)».

وأوضح: «عملت خلال استراحة ما بين الشوطين على العامل الذهني والنفسي للاعبين، وأننا نملك شوطاً ثانياً علينا خلاله إظهار هوية (الملك) بطل الآسيوية، لنعمد على أسلوب الدفاع الضاغط وإبطال مفاتيح لعب شباب الأهلي، لتأتي الثمار بالصورة المثلى أمام فريق قوي مدعم بكوكبة من نخبة اللاعبين على مستوى الدولة، ولننجح في نهاية المباراة في الوصول إلى نقطة التعادل التي أهدتنا اللقب».

وأضاف: «حققت مع هذه المجموعة منذ 2015، والإعلان عن مشروع استعادة (يد الشارقة) مكانتها الطبيعية، 18 بطولة، منها أربع على صعيد الدوري».

وأشار سفيان إلى أهمية الحفاظ على لقب بطولة الدوري، وقال: «عانى الفريق منذ تتويجه نهاية نوفمبر الماضي بطلاً للأندية الآسيوية، من مرحلة عدم اتزان، أدت إلى خسارته ألقاباً عدة هذا الموسم، ولكننا عملنا معاً منذ عودتي لتدريب الفريق في مارس الماضي، على الجانب الذهني واستعادة الثقة بالنفس، ونركز اهتمامنا على تحقيق لقب الدوري، وهو ما نجحنا في تحقيقه».

يذكر أن نادي الشارقة أعلن، في مارس الماضي، تعاقده مجدداً مع المدرب الجزائري سفيان حيواني، في ولاية رابعة لقيادة (الملك)، خلفاً للمصري محمد كشك، الذي بدأ الموسم بلقب مسابقة كأس الإمارات، وأتبعه في نوفمبر بلقب تاريخي على صعيد الأندية الآسيوية، قبل أن يخسر أمام شباب الأهلي لقبَي كأس السوبر الإماراتي، في ديسمبر الماضي، وكأس الاتحاد، مطلع مارس الماضي.