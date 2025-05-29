كوزمين لن يخوض مباراة ودية قبل لقاء أوزبكستان

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم لن يخوض أي مباراة ودية قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره منتخب أوزبكستان، المقررة في الخامس من الشهر المقبل، في الثامنة مساء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.

وسيكتفي الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة، وستكون التدريبات اليومية لمدة ساعتين، اعتباراً من السابعة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء، وفقاً لخطة الجهاز الفني في المحافظة على الجوانب البدنية للاعبين، وفي الوقت نفسه التركيز على الأمور التكتيكية الخاصة بالمباراة خصوصاً أن اللاعبين خرجوا أخيراً من نهاية موسم كروي طويل.

وكان المنتخب قد دشن، أول من أمس، تدريباته اليومية على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي تحت قيادة كوزمين وسط تفاؤل كبير وأجواء إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي انطلاقاً من استشعار الجميع أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب لاسيما مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان.

وانتظم اللاعبون في التدريبات بجدية وانضباط وروح معنوية عالية حرصاً من الجميع على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق كل منهم.

وسيستمر المعسكر الحالي للمنتخب في دبي لمدة أربعة أيام، والانتقال، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، لبدء معسكر مغلق في نادي الجزيرة في أبوظبي، وذلك لمواصلة تدريباته اليومية هناك حتى موعد المباراة، فيما سيؤدي تدريبه الختامي في الرابع من يونيو أي قبل موعد المباراة بيوم واحد، وذلك على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وكان كوزمين قد التقى، قبل المعسكر الحالي في دبي، باللاعبين والجهاز الإداري والطبي للمنتخب، إذ ركز الجميع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة الإمارات، بالوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الأبيض الإماراتي.

ويعد التجمع الحالي للفريق هو الظهور الأول للمدرب كوزمين مع المنتخب، بعد أن بدأ مهمته رسمياً خلال التدريب الأول، أول من أمس.

وبدا واضحاً أن الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الإداري والمسؤولين في اتحاد الكرة وضع خارطة طريق وخطة متكاملة لتجهيز المنتخب بشكل مثالي رغم قصر فترة الإعداد قبل المباراتين المرتقبتين، كما أن المدرب كوزمين ركز أيضاً خلال اختياره للقائمة الجديدة على اللاعبين الأكثر جاهزية بدنية وفنية نظراً لضيق الوقت.

على صعيد آخر ينتظر أن يكون لاعب المنتخب، جونيور نيداي، قد وصل، أمس، ويتوقع أن ينتظم في التدريبات اليومية مع بقية زملائه اللاعبين.

ووفقاً للبرنامج فإن المنتخب سيغادر إلى قيرغيزستان في الثامن من الشهر المقبل وذلك للقاء منتخبها في العاشر من الشهر ذاته في الجولة الأخيرة من هذه التصفيات.

برنامج المنتخب حتى مباراة أوزبكستان

• تدريبات يومية على ملعب زعبيل بنادي الوصل لمدة 4 أيام.

• الانتقال إلى أبوظبي في الأول من يونيو المقبل لبدء معسكر مغلق.

• الجهاز الفني سيكتفي بالتدريبات لمدة ساعتين يومياً دون خوض أي مباراة ودية.

• المنتخب سيؤدي تدريبه الختامي للمباراة في الرابع من يونيو المقبل على استاد آل نهيان.