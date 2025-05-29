الوداد يخسر أمام إشبيلية ودياً قبل مونديال 2025

مُني الوداد الرياضي المغربي بخسارة في أولى مباراتيه التحضيريتين، استعداداً لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها أميركا، اعتباراً من 15 يونيو حتى 13 يوليو، أمام ضيفه إشبيلية الإسباني 0-1، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وكانت المباراة مناسبة لتكريم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي انطلق من الوداد وتألق مع إشبيلية بعدها في أبرز محطاته في إسبانيا قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي. ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى بيكيه فرنانديس الذي سجل هدف اللقاء (50). وسيواجه الوداد ضيفه بورتو البرتغالي السبت المقبل على أرض ملعب محمد الخامس أيضاً. ويلعب الوداد في دور المجموعات في مونديال الأندية مع مانشستر سيتي، ويوفنتوس، والعين الإماراتي.