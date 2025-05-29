الوصل يتعاقد مع اللاعب البيروفي تابيا من ليغانيس الإسباني

أعلنت شركة كرة القدم في نادي الوصل تعاقدها رسمياً مع اللاعب البيروفي الدولي، ريناتو تابيا، قادماً من نادي ليغانيس الإسباني، بعقد يمتد لمدة موسمين، من دون الإفصاح عن الكلفة المالية الخاصة بالصفقة.

وقدم نادي الوصل لاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إذ سيرتدي القميص رقم 13.

وقال الوصل في تدوينة على منصة «إكس»: «تمنياتنا لتابيا بالتوفيق والنجاح مع الفريق».

وبدأ تابيا (30 عاماً)، مسيرته في أكاديمية سبورتينغ كريستال، ثم انتقل إلى أكاديمية إستير غراندي دي بنتين، حيث لفت الأنظار بموهبته، ما جذب اهتمام أندية أوروبية مثل ليفربول وتوتنهام، لكن انتقاله لم يتم بسبب قصر قامته آنذاك.

وانضم اللاعب البيروفي إلى نادي تفينتي الهولندي، حيث لعب للفريق الأول وسجل 6 أهداف في 31 مباراة، ثم انتقل إلى فينورد وحقق معه لقب الدوري الهولندي موسم 2016–2017، بالإضافة إلى كأس هولندا ودرع يوهان كرويف.

وفي يوليو 2020، وقع اللاعب مع نادي سيلتا فيغو الإسباني، إذ خاض معه أكثر من 100 مباراة في أربعة مواسم، وأكمل مسيرته في الدوري الإسباني بالانضمام إلى نادي ليغانيس في أغسطس 2024، بعقد لمدة عامين.

وسجل خلال مسيرته في الليغا الإسباني، على مدار خمس سنوات، هدفاً واحداً كونه يلعب في مركز الوسط المدافع، وجاء الهدف خلال مباراة ليغانيس ضد جيرونا التي انتهت بنتيجة 4-3.

وخاض تابيا 89 مباراة دولية بقميص المنتخب البيروفي، إذ شارك معه في كأس العالم 2018 بروسيا، وكان جزءاً من الفريق الذي وصل إلى نهائي كوبا أميركا 2019، وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالوصل في الموسم الماضي عندما سعت أندية عدة لكسب توقيع اللاعب من ضمنها ضمك السعودي، لكنه انتقل إلى ليغانيس الإسباني.