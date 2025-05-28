منتخب الإمارات يؤدي أول حصة تدريبية تحت قيادة المدرب كوزمين

أدى المنتخب الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء أول حصة تدريبية له على استاد زعبيل في نادي الوصل في دبي بقيادة المدرب الجديد الروماني كوزمين وذلك استعدادا لمباراته المقبلة أمام أوزبكستان في الخامس من يونيو المقبل ضمن الجولة التاسعة في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المدرب كوزمين قد اختار 27 لاعبا لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب في هذه التصفيات أمام كل من أوزباكستان وقيرغيزستان، إذ يعد هذا التدريب هو أول ظهور رسمي للمدرب كوزمين مع المنتخب بعدما تعاقد معه اتحاد الكرة أخيرا قادما من نادي الشارقة خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو.

وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "التدريب الأول للأبيض في استاد زعبيل".

وأضاف اتحاد الكرة: "كوزمبن أولاريو يقود الحصة التدريبية الأولى للأبيض استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان".