ميريز: الفوز بلقب واحد لا يكفي الجزيرة

أكد لاعب الجزيرة، الأرجنتيني رامون ميريز، أن النتائج التي حققها فريقه خلال الموسم المنتهي أخيراً ليست مُرضية، مشدداً على أن فوز الفريق بلقب واحد ليس كافياً.

وقال ميريز لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بالحصول على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في موسمه الأول مع الجزيرة، مبيناً: «جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب، وعندما وافقت على الانضمام إلى الجزيرة كنت أعلم أنه فريق كبير ينافس في البطولات، لذلك يعد أمراً جيداً حصولي على لقب في أول موسم لي معه».

وأضاف: «بالنظر إلى حصيلة الجزيرة بشكل عام على مدار الموسم، بالتأكيد ليست مرضية، ولقب كأس المحترفين ليس كافياً بالنسبة لنا».

وتابع: «كان بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل من التي أنهينا بها الموسم، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، ولكن لم يحالفنا التوفيق في العديد من المباريات، كما أننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي أسهمت في خسارتنا العديد من النقاط وابتعادنا عن المنافسة في لقب الدوري منذ توقيت مبكر».

وأشار إلى أن الجزيرة كان بإمكانه الفوز بلقب ثانٍ على أقل تقدير، وقال: «أعتقد أننا أهدرنا فرصة المنافسة في لقب كأس رئيس الدولة، حيث إننا لعبنا بشكل جيد أمام الشارقة في نصف النهائي، ولكن فرطنا في تقدمنا في النتيجة بسبب غياب التركيز، ما أسهم في فوز المنافس وتأهله إلى النهائي».

ورداً على سؤال حول تقييمه لمستواه في موسمه الأول في الإمارات، قال: «أرى أنني لعبت بشكل جيد، ولكن في الوقت نفسه كان بإمكاني تقديم مستويات أفضل من التي قدمتها، إذ واجهت صعوبات أسهمت في عدم دخولي أجواء الفريق بشكل سريع، خصوصاً أن درجات الحرارة في بداية الموسم كانت قاسية وصعبة جداً بالنسبة لي، بينما مع تحسن الجو وانسجامي مع اللاعبين تحسن مردودي وظهرت بشكل أفضل».

وتحدث رامون ميريز عن أبرز مشكلات الجزيرة في الموسم، وقال: «كما ذكرت أهدرنا العديد من النقاط السهلة في الجولات الأولى من الدوري، ما أسهم في غياب الثقة لدى اللاعبين، بينما أرى أن تأخر انسجام اللاعبين الجدد كان من العوامل التي أثرت على مستوى الفريق بشكل عام».

وأشاد اللاعب الأرجنتيني بمستوى مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «مثلما توقعت قبل قدومي إلى هنا، المستويات مرتفعة ومتقاربة، والأمر اللافت وجود ستة أو سبعة أندية قادرة على المنافسة في لقب الدوري، ما يجعل هناك عدداً كبيراً من المباريات القوية، وصعوبة توقع هوية الفائز».

جودة الحياة مرتفعة في الإمارات

أبدى ميريز سعادته بالمعيشة في دولة الإمارات وقال: «سعيد جداً بهذه التجربة، حيث إنني لم أواجه أي صعوبات بشأن المعيشة في الدولة، حيث إن جودة الحياة مرتفعة جداً، ومناسبة للجميع، خصوصاً أن هناك سلاسة ونظاماً يجعل أي فرد ينسجم بشكل سريع، أما من جانبي فقد حصلت على ترحيب كبير من نادي الجزيرة، والجهاز الفني واللاعبين، وأتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من الجوانب كافة، حيث إن عقدي مستمر حتى 2026، وسأعمل على تقديم كل ما لدي حتى ينافس الجزيرة على جميع الألقاب في الموسم المقبل».