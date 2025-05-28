5 مشاهد فنية تكشف التناقضات في موسم كلباء بـ «المحترفين»

أنهى فريق كلباء دوري أدنوك للمحترفين في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، وعلى الرغم من تقديمه مباريات قوية، إلا أن موسمه المنصرم لا يُعدّ الأفضل مقارنة بالمواسم الماضية، خصوصاً موسم 2020-2021 الذي شهد تفوقاً لافتاً، عندما حصد الفريق «39 نقطة»، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة كلباء لكرة القدم بتوفير نخبة من أفضل اللاعبين من المواطنين والمقيمين والأجانب، فإن الفريق أهدر العديد من النقاط التي كان من الممكن جمعها وتعزيز مركزه في الترتيب النهائي لفرق المسابقة.

وإجمالاً خاض الفريق 26 مباراة في مسابقة الدوري، فاز في ثماني مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر في 10 مباريات.. «الإمارات اليوم» رصدت خمسة مشاهد فنية كشفت عن وجود تناقضات في مسيرة فريق كلباء خلال موسم 2024-2025.

المباريات الكبرى

يُعدّ فريق كلباء أحد أبرز الفرق التي تمكنت من تحقيق نتائج مميّزة في الكثير من المباريات مع الفرق الجماهيرية، ومنها فوزه على الشارقة وعلى الجزيرة بالنتيجة نفسها (2-1)، وتعادله مع شباب الأهلي والوصل والجزيرة والعين، بالمقابل فرّط في نقاط سهلة بالخسارة أمام العروبة وعجمان.

أهداف قايدي

نجح لاعب النمور، الإيراني مهدي قايدي، في أن يكون أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الموسم المنتهي، بعد أن سجل وأسهم في 23 هدفاً في 23 مباراة، منها تسجيل 16 هدفاً، وصناعة سبعة أهداف في جميع البطولات.

تألق المنذري

نجح حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، في أن يكون أحد أفضل حراس المرمى في الموسم المنتهي لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حافظ على شباك فريقه في خمس مباريات، إضافة إلى 88 تصدياً في 23 مباراة بمعدل أربعة تصديات في المباراة الواحدة.

فارق إيجابي

نجح فريق كلباء في إنهاء الموسم ولديه فارق أهداف إيجابي «+1»، بعد أن سجل 39 هدفاً، واستقبل 38، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي في دوري المحترفين، إذ سبق له إنهاء موسم 2023-2024 بفارق سلبي بلغ «-11 هدفاً»، بينما في موسم 2019-2020، كان الفارق سلبياً أيضاً بـ«-15 هدفاً»، وفي موسم 2016-2017 كان الفارق سلبياً «-14».

عناصر مميّزة

فرّط فريق كلباء في فرصة تحقيق مركز أفضل من المركز التاسع الذي أنهى به دوري أدنوك للمحترفين قياساً بامتلاكه نخبة من أفضل اللاعبين، ومن أبرز لاعبيه إضافة إلى مهدي قايدي، البلجيكي سامان قدوس، والإيراني شهريار، والمدافع محمد سبيل، والحارس سلطان المنذري، والبرازيلي ليوناردو ساباساديو.