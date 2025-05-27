«بيان وصلاوي» احتجاجاً على التحكيم في مباراته أمام الشارقة

أصدرت شركة الوصل لكرة القدم بياناً احتجت فيه على أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراته أمام الشارقة، أول من أمس، في الجولة الـ26 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي انتهت لمصلحة «الملك» 4-1 وحلوله في المركز الثاني على لائحة الترتيب، فيما أدت النتيجة إلى تراجع الوصل للمركز الرابع.

وذكرت الشركة، في بيان، لها أنها تسجل اعتراضها على قرارات التحكيم في الجولة الختامية من الدوري، وقالت: «انطلاقاً من حرصنا على سمعة ونزاهة التحكيم الإماراتي، باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة الاحتراف والتطور، التي تشهدها رياضتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا في نادي الوصل نسجل استنكارنا واستياءنا البالغ مما شاب الأداء التحكيمي في مباراتنا أمام نادي الشارقة».

وأضافت: «في الوقت الذي نسجل فيه هذا الاستياء والاستنكار والاحتجاج الشديد، فإن المباراة شابها عدد من القرارات المؤثرة، التي لم ترقَ إلى المستوى المأمول وأثارت شكوكاً لدى الجماهير والمتابعين ومقيمي الأداء التحكيمي».

وحدد الوصل الحالات التي يعترض عليها، وهي: «احتساب ركلة جزاء خطأ مصحوبة ببطاقة حمراء للاعب سالم العزيزي في الدقيقة 47، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح عدم امتداد يد اللاعب، وأن الكرة كانت تحت سيطرة حارس المرمى».

وأكمل: «نؤكد أن هذا القرار أدى بشكل مباشر إلى خسارة المباراة وفقدان المركز الثاني، نتيجة أخطاء لا يمكن تجاهلها من حكمي الساحة والفيديو، وعليه طالبنا الجهات المعنية رسمياً بفتح تحقيق عاجل في حيثيات هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العدالة وتطوير منظومة التحكيم بما يتوافق مع تطلعات الأندية والجماهير».

شركة الوصل لكرة القدم:

. المباراة شابتها قرارات تحكيمية مؤثرة، وأثارت شكوكاً لدى الجماهير والمتابعين ومقيّمي الأداء التحكيمي.

. الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح عدم امتداد يد العزيزي، والكرة كانت تحت سيطرة حارس المرمى.