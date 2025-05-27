في موسم بلا بطولات.. لابا يرفض خروج العين بلا إنجاز

أصبح لاعب العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، نقطة الضوء الوحيدة في مسيرة «الزعيم» الذي خرج خالي الوفاض من جميع المسابقات، بعدما تُوِّج بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025، وذلك للمرة الثالثة بقميص الفريق البنفسجي، ليعادل الأسطورة الغانية، أسامواه جيان، الذي حصد هو الآخر اللقب مع العين في ثلاث مناسبات.

وعلى الرغم من خيبة الأمل التي خيّمت على موسم العين المحلي، وخروجه من جميع البطولات من دون تحقيق أي لقب، برز النجم التوغولي وسجل هذا الموسم 20 هدفاً، ليواصل كتابة التاريخ بأرقام فردية تعكس مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الفريق والدوري، رغم التحديات التي واجهها، مثل تراجع معدل مشاركاته وتذبذب شعبيته لدى جماهير العين.

وحصد كودجو «الحذاء الذهبي» بإنهائه الموسم في صدارة ترتيب هدافي الدوري، إذ سجل 20 هدفاً، يليه مهاجم الوحدة عمر خريبين بـ17 هدفاً، ثم مهاجم اتحاد كلباء مهدي قائدي بـ16 هدفاً، ومهاجم بني ياس يوسف نيكتيه بـ13 هدفاً.

وظل لابا في موسمه الأول 2019-2020 في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً، إلا أن البطولة أُلغيت بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19»، لكنه عاد وتوج بالحذاء الذهبي في موسم 2021-2022 بتسجيله 26 هدفاً، قبل أن يحقق أفضل أرقامه في موسم 2022-2023 بتسجيل 28 هدفاً، ليعود هذا الموسم ويحصد اللقب للمرة الثالثة بتسجيله لـ20 هدفاً جديداً.

ومنذ انضمامه إلى صفوف العين قبل ستة مواسم، خاض لابا كودجو 129 مباراة في دوري المحترفين، منها 125 مواجهة أساسياً، ونجح في تسجيل 118 هدفاً، منها 19 هدفاً من ركلات جزاء، آخرها أمام النصر يوم الجمعة الماضي، إلى جانب تقديمه 23 تمريرة حاسمة، بإجمالي 141 مساهمة تهديفية، بمعدل مساهمة كل 78 دقيقة، وهو ما يعكس تأثيره الكبير في الأداء الهجومي للفريق.

وإلى جانب إنجازاته التهديفية، نال لابا كودجو جوائز فردية عدة، منها جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري، وجائزة أجمل هدف باختيار الجمهور، وأفضل لاعب في لعبة الفانتسي. كما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي لنادي العين في الدوري، وأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الفريق في المسابقة.

وبات المهاجم التوغولي بحاجة إلى ستة أهداف فقط لمعادلة الهداف التاريخي لنادي العين في دوري المحترفين، الأسطورة أحمد عبدالله، الذي ينفرد بالرقم القياسي بتسجيله 124 هدفاً، وهو إنجاز يبدو في المتناول خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى ثبات مستواه وقدرته التهديفية العالية.

ورغم أن مستقبله مع الفريق لايزال غير واضح، فإن عقده مع العين يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، في وقت يترقب فيه جمهور «الزعيم» قرار استمراره من عدمه، خصوصاً أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية.