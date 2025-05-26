العين يعلن أولى صفقات "مونديال 2025".. ويضم شقيق سفيان رحيمي

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم تعاقدها رسمياً مع المغربي حسين رحيمي، شقيق نجم الفريق سفيان رحيمي، ليكون أول صفقات “الزعيم” تحضيراً لكأس العالم للأندية.

لكن اللافت في الإعلان لم يكن التوقيع فحسب، بل القميص الذي حصل عليه الوافد الجديد بالرقم 13 والذي لطالما ارتبط باسم لاعب الفريق الحالي أحمد برمان.

وادى ظهور حسين رحيمي بهذا الرقم لفتح باب التساؤلات حول مصير برمان، الذي يغيب حالياً بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية.

وعلمت “الإمارات اليوم” أن برمان بات في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى صفوف البطائح، بعد مشوار طويل ومليء بالعطاء مع العين، كان فيه من الأعمدة الأساسية للفريق، وارتدى شارة القيادة في مناسبات عديدة.