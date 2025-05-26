قمة الشارقة وشباب الأهلي تحسم هوية بطل دوري اليد غداً

أرجأ فريقا الشارقة وشباب الأهلي، الإعلان عن هوية بطل دوري «أقوياء اليد»، للغد، موعد لقائهما في ختام الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي للبطولة.

ونجح الفريقان، أول من أمس، في الحفاظ على فارق النقطة التي تفصلهما في صدارة ووصافة الترتيب العام، بفوز الشارقة على مليحة (27-16)، وفوز شباب الأهلي على النصر (28-19)، في مواجهتين أقيمتا على صالة نادي شباب الأهلي. وعزز الشارقة مركزه الأول برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، فيما فقد مليحة والنصر فرصة المنافسة على اللقب.

ويدخل الشارقة مباراته الختامية أمام شباب الأهلي بخياري الفوز أو التعادل، لضمان الاحتفاظ باللقب للموسم التاسع على التوالي، والـ19 تاريخياً، في حين ليس أمام شباب الأهلي سوى الفوز للظفر باللقب الـ11، والأول منذ موسم 2014-2015.