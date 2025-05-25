تعادل مثير بين بني ياس وكلباء.. والعروبة يحسم «وداعية الهبوط»

اكتفى فريقا بني ياس وكلباء بالتعادل الإيجابي 2-2، أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الختامية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة حملت طابع التوازن والرغبة في إنهاء الموسم بصورة إيجابية، ليختتم «السماوي» الموسم في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، بينما حافظ كلباء على المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

ورغم أن المواجهة لم تكن مؤثرة على موقع الفريقين في جدول الترتيب بعد ضمان البقاء رسمياً، فإنها شهدت ندية وإثارة وأهدافاً جميلة أسعدت الجماهير، في ظل تألق نجوم الفريقين لخوض اللقاء من دون أي ضغوط.

وافتتح اتحاد كلباء التسجيل مبكراً في الدقيقة 25 عبر هدافه الإيراني المتألق مهدي قائدي من ركلة جزاء، مؤكداً من جديد تأثيره الكبير في صفوف «النمور» بعد موسم استثنائي سجل فيه 16 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد أصحاب الأرض إلى أجواء اللقاء، حين أدرك القائد فواز عوانه التعادل في الدقيقة 55 بضربة رأس متقنة استغل فيها عرضية زميله أندريه بوركا.

وواصل بني ياس ضغطه الهجومي، لينجح بيرنارد فاي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وفي الوقت الذي فرض فيه بني ياس سيطرته على مجريات اللقاء بصورة أكبر استطاع كلباء أن يخطف هدف التعادل بواسطة شهريار موغانلو، الذي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 75، مستغلاً كرة مرتدة من الحارس فهد الظنحاني تابعها بتسديدة ناجحة في المرمى.

وفي مباراة ثانية، حقق العروبة فوزاً شرفياً على مضيفه دبا الحصن 2-1، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء حمل الطابع الودي وأجواء «تأدية الواجب»، بعد أن تأكد هبوطهما رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

ورغم أن المباراة لم تؤثر على موقف الفريقين في جدول الترتيب، فقد جاءت حافلة بالإثارة خلال شوطها الثاني، بعدما انتظر الفريقان حتى الدقيقة 72 لهز الشباك، حين افتتح هيبر دوس سانتوس التسجيل لصالح العروبة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت الحارس عادل أبوبكر، قبل أن يضيف زميله تيكورا تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد مجهود فردي وبدني كبير.

ولم يستسلم أصحاب الأرض، إذ تمكن جواو فيتور من تقليص الفارق سريعاً بتسجيل هدف دبا الحصن الوحيد في الدقيقة 80 بعد مجهود مهاري مميز، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

وبالنتيجة، أنهى العروبة موسمه في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز الـ13، لتُكتب النهاية الرسمية لمشاركتهما في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما فشلا في ترك بصمة حقيقية بين الكبار، ليكررا سيناريو «الصاعد هابط» للموسم الثاني توالياً، كما حدث مع فريقي الإمارات وحتا في الموسم الماضي.