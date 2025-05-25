الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد 2026

فازت الإمارات باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد 2026، المستوى الثاني «A»، والمقررة إقامتها خلال شهر أبريل المقبل.

جاء الإعلان عن فوز ملف الإمارات باستضافة الحدث خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والذي استضافته العاصمة السويدية استوكهولم بمشاركة 84 دولة.

وقال اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في بيان أمس، إن ملف الإمارات حظي بتأييد أغلبية الأصوات أثناء استعراض ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة، نظراً إلى ما تضمنه من مرافق مميزة وحديثة، وإمكانات لوجستية متكاملة تسهم في نجاح الحدث العالمي.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس الوفد المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد هامل أحمد القبيسي، أن «فوز ملف الدولة باستضافة الحدث العالمي، يتوّج دعم القيادة الرشيدة، واهتمام وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية».

وأضاف أن «الثقة التي حظيت بها الإمارات في استضافة هذا الحدث، جاءت نتيجة للجهود الملموسة للاتحاد في دعم مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية، وتنظيم المنافسات المحلية لفئتي الرجال والسيدات، وتطوير الكوادر الوطنية، وضم أفضل الخبرات العالمية في مجالات التدريب والتطوير».

وأثنى القبيسي على دعم الدول الشقيقة والصديقة، وتأييدها لملف الإمارات، بما يعكس الثقة الكبيرة في ريادتها العالمية باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية بأرقى المواصفات العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد سيعمل على اعتماد الخطط اللازمة لنجاح البطولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية.