بيريسيتش: الإجهاد البدني أكبر تحدٍّ أمام سلة شباب الأهلي

أكد مدرب شباب الأهلي، الصربي ميودراغ بيريسيتش، أن الإجهاد البدني يمثل التحدي الأكبر للاعبي الفريق في مشوارهم المقبل للمنافسة على بقية الألقاب المحلية، وبطولة دوري أبطال آسيا التي تستضيفها صالة النادي خلال الفترة بين السابع و13 يونيو المقبل.

ونجح شباب الأهلي أول من أمس، في تحقيق الفوز على ضيفه البطائح (109-94)، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الإمارات، فيما سيتجدد اللقاء بينهما بلقاء الإياب في السابعة والربع مساء اليوم.

وقال بيريسيتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن الأجندة المضغوطة والاستحقاقات الخارجية للفريق تجعلان من الصعوبة إيجاد الوقت الكافي حتى لإعادة تأهيل اللاعبين، أو الحصول على جرعة كافية من التدريبات يمكن من خلالها الوقوف على تصحيح نقاط الضعف التي يعانيها الفريق، وأنا أقدّر الجهد والمستوى الكبير اللذين يقدمهما اللاعبون».

وأوضح: «منذ عودتنا من بيروت في نهائي سوبر غرب آسيا لم يحصل الفريق إلا على يوم واحد من التدريبات، وهو استمرارية للحالة التي عاناها شباب الأهلي على مدار الفترة الماضية، إذ من 10 فبراير الماضي وصولاً للأول من يونيو المقبل، فرضت الجداول على الفريق خوض 21 مباراة، إذ نلعب بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، إضافة إلى أعباء السفر، ما فرض تحديات كبيرة في تجنب وقوع إصابات، إضافة إلى إيجاد فترات للتدريبات التي يمكن لنا من خلالها تقويم أداء الفريق وتصحيح الأخطاء، ومواصلة الاعتماد على خبرات لاعبينا وتوزيع الجهد البدني خلال المباريات».