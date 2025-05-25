شرودر: للمرة الأولى منذ 12 عاماً أقرر الابتعاد عن التدريب

أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قراراً بالراحة من العمل في المجال التدريبي لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، قبل العودة مرة أخرى إلى كرة القدم، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه اتخذ قراره من أجل عائلته والبقاء معهم قبل اختيار وجهته المقبلة، وذلك بعد 12 عاماً من بداية مشواره التدريبي الذي بدأه في سن الـ40.

وخاض شرودر (52 عاماً) مباراته الأخيرة مع النصر أول من أمس، أمام فريقه السابق العين، التي خسرها بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت غياب ثمانية لاعبين عن «العميد» لأسباب مختلفة، لينهي الموسم برصيد 38 نقطة في المركز السادس حالياً في انتظار مباراة الجزيرة (37 نقطة)، اليوم، أمام شباب الأهلي، والتي ستحدد الترتيب النهائي للفريق.

وقال شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «إلى الآن لم أحدد وجهتي المقبلة، قررت فقط للمرة الأولى في حياتي الابتعاد عن التدريب لفترة من أجل عائلتي، إذ كنت قد أنهيت مشواري مع كرة القدم لاعباً في سن الـ36، ثم بدأت المجال التدريبي وأنا في عمر 40 عاماً، وحتى الآن لم أحصل على راحة من التدريبات، لذا قررت اتخاذ هذا القرار من أجل عائلتي وراحتي».

وأوضح: «بالتأكيد تلقيت عروضاً من الإمارات ومنطقة الخليج وأوروبا، ولكن إلى الآن لم أقرر وجهتي المقبلة، إن كانت في الإمارات أو خارجها، وبصراحة أنا وعائلتي سعيدون جداً في الإمارات».

وعن تجربته مع النصر، قال: «سعيد جداً بهذه التجربة التي استمرت سنة وثمانية أشهر، وشهدت لحظات سعيدة، حققنا الهدف الذي طُلب منا في بداية الموسم طبقاً لإمكانات اللاعبين المتاحة، وحصلنا على المركز السادس في جدول الترتيب، وعلى بطولة السوبر الإماراتي القطري، وكنا قريبين من البطولة الخليجية لولا الظروف الغريبة التي مر بها الفريق، بحصول المهاجم علي مبخوت على بطاقة حمراء في مباراة الدور قبل النهائي، وبشكل عام كنا نتمنى الأفضل، ولكنني سعيد بالتجربة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير».

. سأخضع للراحة من أجل عائلتي.. ونحن سعداء جداً في الإمارات.

. تلقيت عروضاً إماراتية وخليجية وأوروبية.. ولم أقرر وجهتي المقبلة بعد.

. سعيد بتجربتي مع النصر.. وكنا قريبين من البطولة الخليجية لولا الظروف الغريبة.