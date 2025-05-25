كأس الاتحاد الإفريقي تُغري نهضة بركان اليوم

يقف نهضة بركان المغربي أمام لحظة الحسم، إذ يطارد لقبه الثالث في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على سيمبا التنزاني اليوم (الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات) على ملعب «أمان» في جزيرة زنجيبار، في إياب الدور النهائي.

وكان الفريق البرتقالي قد حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة على الملعب البلدي لمدينة بركان الواقعة شمال شرق المغرب.

ويخوض الفريق البرتقالي النهائي الخامس في المسابقة التي رفع كأسها عامي 2020 و2022، مع الأمل برفع رصيده فيها إلى ثلاثة ألقاب، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي (2007 و2008 و2013).