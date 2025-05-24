«الأبيض» يواجه التشيك في مونديال كرة القدم المصغرة اليوم

يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم المصغرة، اليوم، مواجهة مصيرية أمام نظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جورجيا بنتيجة 0-2، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وجورجيا.

ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.