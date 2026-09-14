طحنون بن زايد يلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في باكو

قام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، بزيارة إلى جمهورية أذربيجان، التقى خلالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وبحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وإلهام علييف خلال اللقاء علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان عدداً من المجالات ذات الأولوية، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والموارد الطبيعية، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة البناء على التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية، ودعم الشراكات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المصالح المشتركة.

وشهد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والرئيس إلهام علييف، خلال الزيارة، توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بهدف توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.

وأكدت الاتفاقيات حرص البلدين على تطوير شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الروابط الاقتصادية ويدعم أهداف التنمية المشتركة.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقيات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.