بالعربي: روح العائلة وراء حصد الشارقة لقب «أبطال آسيا»

قال لاعب الشارقة فراس بالعربي إن ما يميز لاعبي الشارقة هي روح العائلة الواحدة، وإن هذا الأمر أسهم كثيراً في الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق أخيراً بالفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، مؤكداً أنه رغم أن المباراة النهائية أمام فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري كانت صعبة كونها كانت أمام منافس يلعب على أرضه ووسط جمهوره، فإن لاعبي الشارقة كانوا مصرين على العودة من سنغافورة باللقب القاري، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز القاري سيعطيهم كلاعبين دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فراس بالعربي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي كلاعب تونسي محترف في الدوري الإماراتي أشعر بالفخر كوني أحقق هذا الإنجاز لأول مرة لفريقي، وهي أول كأس أظفر بها منذ انتقالي للعب في الدوري الإماراتي».

وانتقل فراس بالعربي، الذي يعد واحداً من لاعبي خط الوسط المهاجم في الدوري الإماراتي، إلى نادي الشارقة في يونيو 2023 قادماً من نادي عجمان، وأسهم في العديد من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية وتوجت أخيراً بالفوز باللقب القاري الثمين.

وأوضح بالعربي (28 عاماً) رداً على سؤال عما إذا كان راضياً عن المستوى الفني الذي يقدمه مع الشارقة منذ انتقاله إليه قادماً من نادي عجمان: «أسعى دائماً إلى تطوير نفسي فنياً بشكل مستمر، وأسعى كذلك إلى تقديم كل ما عندي مع فريقي، وسعيد بختام الموسم بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وتواجد فراس بالعربي مع الشارقة هذا الموسم في 25 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين منها 19 مباراة أساسياً في تشكيلة الفريق، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 1648 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف.

ويعد اللاعب من العناصر الأساسية التي ظل يعتمد عليها الجهاز الفني للشارقة بقيادة المدرب كوزمين خلال الفترة الماضية، إذ يسند إليه القيام بالعديد من المهام داخل الملعب نظراً لكونه يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم إلى جانب إجادته اللعب في خط الهجوم.

وبشأن تعليقه على رحيل المدرب الروماني أولاريو كوزمين عن الشارقة وتولي تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، قال فراس بالعربي: «أتوقع أن يحدث المدرب كوزمين نقلة مع المنتخب الإماراتي، وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وأن يتمكن من قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026».

. 25 مباراة خاضها بالعربي مع الشارقة خلال الموسم الجاري لدوري المحترفين منها 19 مباراة أساسياً.