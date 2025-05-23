رياضيون: عهد كوزمين سيشهد تغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب

توقّع رياضيون ومحللون فنيون أن يقوم مدرب المنتخب الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، بإحداث تغييرات جذرية وعميقة في قائمة «الأبيض»، استعداداً لمباراتَي المنتخب المقبلتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، المقررتين يومي الخامس و10 من الشهر المقبل، في آخر جولتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مؤكدين أن المنتخب بحاجة في هذه الفترة إلى عناصر أكثر خبرة وحضوراً فنياً، لافتين إلى أن هناك لاعبين يمكن الاستفادة منهم، من بينهم لاعبا الشارقة ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن، نظراً إلى المستوى الفني المتطور الذي قدمه كل منهما، مشددين على أن المدرب الروماني سيركز في اختياراته على اللاعبين الأكثر جاهزية، لاسيما الذين يشاركون أساسيين مع فرقهم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «اللاعبين حالياً في حالة فنية جيدة ولياقة بدنية عالية مع نهاية الموسم الكروي، إضافة إلى أن معرفة كوزمين باللاعبين ستمكّنه من تحضير المنتخب بشكل جيد، رغم عدم وجود فترة كافية لذلك».

وينتظر أن يتجمع المنتخب اعتباراً من 27 الجاري في دبي، بعد يومين من ختام الموسم، لتكون هذه بداية عهد كوزمين مع «الأبيض»، وأول مرة يقود فيها الفريق بعد توليه المهمة بدلاً من البرتغالي باولو بينتو.

أسلوب مختلف

وقال الإداري الرياضي والمحلل الفني، أحمد خليفة حماد، إنه يتوقع أن تكون هناك بعض التغييرات في قائمة المنتخب الجديدة، لافتاً إلى أن هناك لاعبين برزوا مع فريقهم بشكل جيد، ويمكن للمدرب الاستفادة منهم، مثل لاعبي الشارقة ماجد حسن الأبرز حالياً في مركزه، وشاهين عبدالرحمن الذي يمكن أن يحل مشكلة يعاني منها المنتخب في عمق الدفاع، وأضاف حماد «الطريقة التي يلعب بها كوزمين تعد مختلفة عن تلك التي كان يتبعها المدرب السابق للمنتخب، البرتغالي باولو بينتو، وبالتالي فإنه سيختار اللاعبين الذين يناسبون طريقته في اللعب، ومهمة كوزمين في المباراتين المتبقيتين طارئة، كما أن فترة الإعداد قبل مباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان ليست كافية، وعُرف عن كوزمين دائماً في بداية عهده مع أي فريق يتولى تدريبه أن يكون لديه معسكر إعداد طويل، للتعرُّف إلى اللاعبين، وأيضاً تعرُّف اللاعبين إلى طريقته وأسلوبه في اللعب، لذلك يجب عدم وضع مسؤولية التأهل إلى المونديال كلها على كوزمين وحده».

وأشار حماد إلى أن المنتخب بحاجة خلال المباراتين المتبقيتين إلى ست نقاط، في انتظار أن تخدمه نتائج المنتخبات الأخرى.

وأكد حماد أن هناك تفاؤلاً في الشارع الرياضي بتولي كوزمين تدريب المنتخب، كونه يعد المدرب الأفضل بالنسبة للمنتخب في المرحلة المقبلة.

خيارات واسعة

وتوقع الإداري الرياضي والمحلل الفني، خالد عبيد، تغييرات في القائمة الجديدة للمنتخب بدخول عناصر جديدة مع استمرار أخرى، مشيراً إلى أن هناك بعض الأسماء وجدت مع المنتخب في الفترة الماضية، رغم أنه كانت تنقصها الخبرة الكافية والاستمرارية.

وأضاف خالد عبيد «كل مدرب لديه تصوره الخاص، وطريقة وأسلوب لعب يعتمد عليهما، بجانب أنه سيستعين بالأدوات التي تساعده على النجاح في مهمته»، وتابع «صُدمنا في الفترة الأخيرة ببعض الخيارات الخاصة بالمدرب السابق للمنتخب، باولو بينتو، سواء على مستوى التشكيلة أم على مستوى الخيارات، نظراً لوجود عناصر لا يشاركون أساسيين مع أنديتهم، وهذا الأمر كان له تأثير كبير على المنتخب».

وأوضح خالد عبيد أن «فترة التجمع المقبلة للمنتخب لا تتعدى خمسة أيام، لذلك فإنه لا يمكن للمدرب المغامرة فيها بعناصر ليس لديها الحضور الجيد»، مشيراً إلى أن وجود كوزمين مدرباً في الدوري الإماراتي يعطيه الأفضلية بالاطلاع على كل لاعبي الأندية ومستوياتهم الفنية، مشيراً إلى أن الخيارات ستكون واسعة على مستوى 14 نادياً في دوري المحترفين، وخيارات أخرى على مستوى لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى.

تغييرات مرتقبة

من جانبه، قال المدرب الوطني في كرة القدم والمحلل الفني، نواف مبارك، إنه يتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الجديدة بعض التغييرات من خلال ضم بعض العناصر، خصوصاً اللاعبين في الدوري الذين حصلوا أخيراً على الجنسية الإماراتية.

وأضاف مبارك «زيادة عدد اللاعبين الذين حصلوا أخيراً على الجنسية الإماراتية ستكون دعماً كبيراً للمنتخب خلال الفترة المقبلة، لذلك أتمنى أن يسعف الوقت اللاعبين للتأقلم على فكر المدرب كوزمين في أسرع وقت، خصوصاً أن المنتخب مطالب بالفوز على أوزبكستان، كونه يخوض المباراة على أرضه، في حين نتوقع أن يتمكن المنتخب القطري من الفوز على المنتخب الأوزبكي أيضاً في الجولة الأخيرة بهذه التصفيات».

ووصف نواف مبارك المدرب كوزمين بأنه مدرب محنك، وأن الكل متفائل به، خصوصاً الجماهير، وأنه يعد من أفضل المدربين الذين وجدوا في الدوري الإماراتي خلال الـ10 سنوات الماضية، ومثلما تمكن من قيادة الشارقة للفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، فإنه قادر كذلك على قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم.

. لاعبا الشارقة ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن من المرشحين للانضمام إلى المنتخب.