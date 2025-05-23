أموريم: سأغادر يونايتد إذا رأت الإدارة والجمهور ذلك

أكد مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، أنه لن يتردد في الرحيل عن فريقه في حال «اعتبر مجلس الإدارة وأنصار النادي أني لست الرجل المناسب»، وذلك إثر خسارة فريقه نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام توتنهام صفر-1 في بلبلو.

وخاض يونايتد موسماً كارثياً بجميع المقاييس، إذ يحتل حالياً المركز الـ16 في الدوري، قبل مباراته الأخيرة على أرضه ضد استون فيلا، الأحد، وكان نهائي يوروبا ليغ فرصة له للتعويض، لاسيما أن الفائز بهذه المسابقة يتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال أموريم «إذا رأت الإدارة وأنصار النادي أنني لست الرجل المناسب، سأغادر في اليوم التالي من دون نقاش أو أي تعويض».