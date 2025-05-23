البطائح ضيفاً على شباب الأهلي في نصف نهائي كأس السلة

جوني جبور - دبي

يحلّ فريق البطائح، في السابعة والربع من مساء اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة.

ويقام في التوقيت ذاته لقاء الشارقة مع مضيفه النصر، على أن يتجدد لقاء الفرق الأربعة، بعد غد، في مواجهات إياب الدور نصف النهائي، ويتحدد على إثره طرفا المباراة النهائية التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل.

ونجح شباب الأهلي في حجز مقعده في المربع الذهبي، بفوزه على الظفرة (97-64)، و(113-63) توالياً، ليضرب موعداً مع البطائح الذي تخطى بدوره الوصل بواقع (83-69) و(90-64)، فيما فاز النصر على الوحدة (110-68) و(102-78)، ليلتقي الشارقة الذي حجز مقعده بالفوز على الجزيرة (117-69) و(91-60).