النصر يتعاقد مع لاعبي الشارقة سالم سلطان ومحمد عبد الباسط

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر أنهى اتفاقه مع لاعبي الشارقة سالم سلطان ومحمد عبد الباسط، من أجل الانتقال إلى صفوف «العميد» بداية من الموسم المقبل، على ان يتم الإعلان الرسمي عن الصفقتين عقب إنتهاء الموسم الجاري.

وفي حال إتمام الصفقتين بشكل رسمي ستكونان أولى صفقات النصر استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وسيكون عقد اللاعب محمد عبد الباسط، مع النصر لمدة ثلاث مواسم، فيما سيكون عقد اللاعب سالم سلطان لمدة موسمين فقط، وينتهي عقد اللاعبين مع الشارقة بنهاية الموسم الجاري.

وذكر المصدر أن نادي الشارقة واللاعب محمد عبد الباسط لم يصلا إلى اتفاق لتجديد التعاقد بينهما، إذ طلب اللاعب التوقيع لمدة ثلاث مواسم، فيما كان النادي يريد موسمين فقط.