ميلوش: بعد مباراة الشارقة سأحصل على إجازة وأغلق هاتفي أسبوعاً

أكد المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، أنه لم يحسم قراره بشأن وجهته المقبلة عقب تأكد رحيله عن الوصل مع نهاية الموسم الحالي، مبيناً أنه يعتقد أن 50% هي نسبة استمراره في دوري أدنوك للمحترفين، وقال ميلوش في تصريحات صحافية عقب مباراة الوصل مع بني ياس، أول من أمس، التي انتهت بفوز «الإمبراطور» بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ25 من الدوري، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع «الأصفر» والعلاقة القوية التي ربطته مع الجمهور.

وأضاف: «يجب على الجمهور أن يعلم أن النادي هو الأهم، والاهتمام به يأتي في المقام الأول، لذلك دور الجمهور في الفترة المقبلة الوقوف خلف النادي وتشجيع الفريق، لأن التشجيع لا يكون للمدرب أو اللاعبين، ولكن لمن ينتمي إلى هذا الكيان، الذي سيشهد دائماً تغييرات على مستوى المدربين واللاعبين».

ورداً على سؤال حول إمكانية استمراره في دوري أدنوك للمحترفين، وأبرز العروض التي تلقاها من داخل الدولة وخارجها، قال: «لا أعلم حتى الآن وجهتي المقبلة، ونسبة استمراري في الإمارات تبلغ 50%، وبالنسبة لي سأقود الوصل، الأسبوع المقبل، أمام الشارقة، بعد ذلك سأحصل على إجازة وأغلق هاتفي لمدة أسبوع، ثم سأبدأ التفكير في مستقبلي».

وواصل: «انتقالي لفريق آخر يرتبط بالمشروع الذي يمتلكه هذا النادي، حيث أرغب في أن أخوض تجربة قوية، لكن كما ذكرت لم أحسم قراري النهائي حتى الآن، إذ إنني تلقيت بالفعل اتصالات من بعض الأندية، لكني لم أرد على الإطلاق، وكان تركيزي على خوض المباريات مع الوصل احتراماً للنادي».

واختتم ميلوش ميلوييفيتش تصريحاته بالحديث عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الوصل، وقال: «سعيد بقدومي إلى دولة الإمارات، وقيادتي لفريق الوصل، حيث إنها كانت فترة جميلة حققنا خلالها إنجازات رائعة، وأتمنى للفريق التوفيق في الفترة المقبلة».

وكان الوصل قد تعاقد مع ميلوش في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية تاريخية بفوزه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما حقق في الموسم الحالي كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب السد القطري.