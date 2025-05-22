الحوسني: فرحة والدتي بـ «دوري أبطال آسيا» لا توصف 

قال حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، إن فوز الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، للمرة الأولى في تاريخ النادي، يحمّل اللاعبين مسؤولية كبيرة لتحقيق مزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن فرحة أسرته، وعلى وجه الخصوص والدته، كانت لا توصف، إذ تواصلت معه هاتفياً بعد نهاية المباراة مباشرة، وقدمت له التهنئة ولكل زملائه اللاعبين بهذا الإنجاز التاريخي لـ«الملك» وكرة الإمارات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بعدما تمكنت مع بقية زملائي اللاعبين من إدخال الفرحة إلى قلب والدتي، التي كانت تتابع المباراة النهائية أمام ليون سيتي السنغافوري، الأحد الماضي، في سنغافورة»، والتي انتهت شرقاوية 2-1 في استاد بيشان.

وأضاف الحوسني: «المواجهة أمام فريق ليون سيتي لم تكن سهلة، خصوصاً أن الفريق السنغافوري كان يلعب على أرضه ووسط جمهوره، لكنني وجميع زملائي اللاعبين كنا حريصين على التفوق عليه، والعودة إلى الإمارات باللقب الآسيوي».

وأوضح: «نصائح المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، وكلماته للاعبين في فترة الاستراحة بين شوطَي المباراة كانت بمثابة سر الفوز على الفريق السنغافوري، فالمدرب الروماني بث الروح في الفريق، ووجّه الفريق تكتيكياً لاصطياد شباك ليون والخروج بنتيجة الفوز، وهو مدرب كبير وعالمي، ويستحق أن يختتم مشواره مع الشارقة بلقب بطولة بحجم آسيا، وكان أفضل وداع له قبل الانتقال لتدريب المنتخب الوطني».

ويعد عادل الحوسني أكثر لاعبي الشارقة مشاركة مع الفريق في التشكيلة الأساسية، ولعب دوراً أساسياً في تأهل الشارقة في المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، وفوز «الملك» باللقب الآسيوي في نهاية المطاف.

وبلغ إجمالي المباريات التي خاضها الحوسني هذا الموسم حتى الآن 42 مباراة، إذ شارك في دوري أدنوك للمحترفين في 21 مباراة أساسياً من أصل 24 مباراة خاضها الشارقة حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1889 دقيقة، فيما شارك مع الفريق في 13 مباراة بدوري أبطال آسيا، بينها نهائي البطولة، وخمس مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما شارك مع الفريق في ثلاث مباريات في كأس رئيس الدولة.

وعما إذا كان يتمنى العودة إلى صفوف المنتخب مجدداً في عهد المدرب كوزمين، قال عادل الحوسني: «إن كل لاعب يتمنى الوجود في منتخب بلده، لكن في النهاية مصلحة المنتخب هي الأهم بالنسبة لي وفقاً لخيارات الجهاز الفني».

وعن مدى رضاه عن المستوى الفني الذي قدمه هذا الموسم، قال عادل الحوسني: «هذا الموسم يعد مميزاً لجميع لاعبي الفريق، كونهم قدموا كل ما عندهم للفريق، وسعوا جاهدين لإحراز أكثر من بطولة، وأتمنى أن تكون صورة الفريق في الموسم المقبل أفضل من الموسم الحالي بالمنافسة بقوة على كل البطولات».

عادل الحوسني:

. مواجهة ليون سيتي على أرضه لم تكن سهلة، وكنا حريصين على العودة باللقب.

. كل لاعب يتمنى الوجود في المنتخب، لكن في النهاية مصلحة «الأبيض» هي الأهم.

. الحوسني أكثر لاعبي الشارقة مشاركة مع الفريق في التشكيلة الأساسية.