ميلوش يرحل عن الوصل عقب مباراة الشارقة

أكد رئيس مجلس ادارة نادي الوصل أحمد الشعفار عدم استمرار المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مع «الإمبراطور» عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية إن ميلوش لن يستمر مع الوصل في الموسم المقبل، مبيناً أنه سيقود الفريق للمرة الأخيرة في مباراة الوصل أمام الشارقة في الجولة الختامية من دوري أدنوك للمحترفين الأسبوع المقبل.

وكان الوصل قد تعاقد مع ميلوش في الموسم الماضي حيث قاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية بفوزه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما حقق في الموسم الحالي كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب السد القطري.