سلة شباب الأهلي رابعة في «سوبر غرب آسيا»

أنهى فريق شباب الأهلي مشواره في دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام الحكمة اللبناني (86-100)، أول من أمس، في اليوم الختامي من الدور النهائي «فاينال 8»، على صالة «نهاد نوفل» في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهد اليوم الختامي تتويج الرياضي اللبناني بلقب النسخة الثالثة من البطولة بفوزه على «طبيعة طهران» الإيراني (104-77)، ليتأهل الفريقان عن منطقة «غرب آسيا» إلى دوري الأبطال 2025.

وقال مدرب شباب الأهلي، الصربي ميودراغ بيريسيتش، في تصريحات صحافية: «قدمنا موسماً جيداً في البطولة، وأنا فخور باللاعبين، ولم يستسلموا أبداً، وبقوا مرفوعي الرأس».

وجاءت نقطة التحوّل في المباراة خلال الدقائق الأولى من الفترة الرابعة، حين تمكّن شباب الأهلي من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة (77-78)، قبل أن يعود الحكمة بقيادة جاد خليل لحسم المباراة والميدالية البرونزية، في مباراة هيمن خلالها الفريق اللبناني على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع (22-18 و29-22 و26-15)، فيما اكتفى «فرسان دبي» بنيل الأفضلية بالربع الثالث (31-23).

وتألق في شباب الأهلي صانع الألعاب الأميركي، ديشوندري واشنطن، الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 31 نقطة، و12 متابعة، وخمس تمريرات حاسمة، إضافة إلى قيس الشيبي الذي سجل 18 نقطة، و16 متابعة، فيما كان جاد خليل أفضل لاعبي الحكمة، بتسجيله 27 نقطة، بجانب تسجيله ست متابعات، وتسع تمريرات حاسمة.

يُذكر أن مشاركة شباب الأهلي في الـ«فاينال 8» في بيروت التي استهلت في العاشر من الشهر الجاري، جاءت بعد انتزاعه نهاية الشهر الماضي لقب بطل «المنطقة الخليجية» في دوري «سوبر غرب-آسيا»، لتضعه القرعة في نهائي بيروت في المجموعة الثانية التي ضمت بجواره «طبيعة طهران» والقادسية الكويتي، لينجح في العبور إلى نصف النهائي كوصيف فرق المجموعة، بعد أن منحه فارق الأهداف بطاقة التأهل الثانية، بفوزه في ختام دوري المجموعات على «طبيعة طهران» بنتيجة (93-87)، وجاءت تعويضاً لخسارته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية الكويتي (76-79)، خصوصاً أن الأخير كان قد خسر أمام «طبيعة» بنتيجة (85-112).

واصطدم شباب الأهلي في نصف النهائي أمام الرياضي في مباراة مثلت تكراراً لنهائي دوري أبطال آسيا للموسم الماضي، قبل أن يتمكن الرياضي مجدداً من تحقيق الفوز على «فرسان السلة» بنتيجة (97-85)، والعبور إلى نهائي النسخة الثالثة، وترك شباب الأهلي ينافس على الميدالية البرونزية أمام الحكمة الذي خسر بدوره في نصف النهائي أمام «طبيعة طهران» بواقع (73-79).