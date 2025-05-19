كوزمين: فخور بإنهاء مسيرتي مع الشارقة بلقب قاري كبير

قال مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، إنه سعيد للغاية بقيادة الفريق لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي والتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، عقب الفوز على مستضيفه فريق ليون سيتي السنغافوري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، أمس، مشيراً إلى أنه فخور بختام مشواره مع الشارقة بالتتويج باللقب الآسيوي، قبل الانتقال إلى تدريب المنتخب الوطني، واصفاً مهمته مع «الأبيض» بأنها أيضاً لن تكون سهلة، لكنه يسعى إلى تقديم كل ما عنده للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كوزمين في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: «سعادتنا كبيرة بأننا أدخلنا الفرحة على كل الجماهير الإماراتية، وليس جمهور الشارقة فقط».

وأردف: «رغم أن الموسم الجاري كان صعباً على الشارقة لأنه نافس خلاله على جميع البطولات، إلا أن الختام كان جميلاً بالفوز في البطولة الآسيوية، وبالنسبة لي فإنني سعيد لأني أختتم مسيرتي مع الشارقة بتحقيق هذا اللقب، وقد حققنا هدفنا بهذا الإنجاز».

من جهتهم، عبّر لاعبو الشارقة عن فرحتهم الكبيرة بالتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي، مشيرين إلى أنه رغم صعوبة المهمة أمام الفريق السنغافوري الذي لعب على أرضه ووسط جمهوره، فإنهم قاتلوا حتى آخر لحظة من أجل تحقيق حلم الظفر باللقب الآسيوي، معتبرين أن هذا التتويج يُعدّ خير وداع للمدرب كوزمين قبل انتقاله إلى تولي تدريب المنتخب الوطني.

وقالوا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «سعداء بهذا الإنجاز وإدخال الفرحة على جمهور كرة القدم الإماراتية».

واعتبر لاعب الشارقة، فراس بالعربي، أن هذا الانتصار كان مستحقاً، وأنه سعيد بحصول فريقه على هذا اللقب الآسيوي الكبير. وأضاف بالعربي: «رغم أن المباراة كانت صعبة، فإننا كلاعبين كانت لدينا عزيمة قوية للفوز وحصد اللقب، وبصفتي لاعباً تونسياً محترفاً في فريق الشارقة فأنا سعيد بهذا الإنجاز».

بدوره، أكد اللاعب كايو لوكاس، الحائز جائزة أفضل لاعب في البطولة، أن المباراة كانت صعبة جداً، وأنه فخور باعتبار أن النهاية كانت سعيدة بفوز الشارقة باللقب، وكذلك حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، مؤكداً أنه يحق لهم كلاعبين أن يفرحوا ويحتفلوا مع الجمهور بهذا الإنجاز.

من جانبه، قال اللاعب، محمد عبدالباسط، إن الفوز باللقب كان مستحقاً بعد مباراة صعبة للغاية.

وأضاف: «أهنئ الجمهور بهذا الإنجاز، وسعداء بتشريف كرة القدم الإماراتية خير تشريف في هذه البطولة الآسيوية».

وأكمل: «رغم أن الشوط الأول شهد بعض الأخطاء، فإن الشارقة تمكن في الشوط الثاني من تصحيح هذه الأخطاء وتحقيق فوز مستحق».

المدفع: لاعبو الشارقة كانوا أبطالاً في الملعب

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع، فوز فريق الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا 2» بأنه فرحة وطن، بعدما أدخل هذا الإنجاز الفرحة على قلوب الجميع في الإمارات، مؤكداً أن لاعبي الشارقة كانوا أبطالاً في الملعب، وتوّجوا هذا الجهد بإنجاز تاريخي لكرة القدم الإماراتية.

وقال المدفع في تصريحات إعلامية، عقب مباراة الشارقة أمام فريق ليون سيتي السنغافوري، أمس: «تكاتفت جهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والجمهور حتى تحقق هذا الإنجاز التاريخي».

وأضاف: «أشكر الجمهور الإماراتي الذي ساند الفريق، ووقف معه وصولاً إلى الفوز باللقب الآسيوي، وأشكر كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز».