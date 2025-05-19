عيسى هلال: البطولة الآسيوية إنجاز تاريخي لكرة الإمارات

وصف رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، فوز الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بأنه إنجاز تاريخي لكرة الإمارات، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا في الموعد، وقال في تصريحات إعلامية عقب انتهاء المباراة النهائية أمس: «رغم أن الفريق مرّ في الفترة الأخيرة بفترات صعبة من خلال النتائج السلبية، فإنه تمكن من تجاوز كل الظروف التي مرّت به وصولاً إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير»، وأضاف: «رغم أن الشارقة واجه موسماً قاسياً، فإن فريق العمل بقيادة رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع، قام بعمل جبار تُوّج في النهاية بهذا الإنجاز التاريخي، كما أن مدرب الفريق كوزمين أيضاً لعب دوراً كبيراً في احتواء اللاعبين عقب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة».