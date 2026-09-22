16 عرضاً في «كلباء للمسرحيات القصيرة»

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة أن الدورة الـ13 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة التي تنظم خلال الفترة من 25 الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل ستشهد 16 عرضاً قصيراً وقع الاختيار عليها من بين 34 عرضاً تأهلت للمرحلة الأخيرة.

وكشفت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي، أن المهرجان سينطلق بالمركز الثقافي لمدينة كلباء مع عرضين: «عبور» إخراج جاسم غريب، و«المرقمون» إخراج أمل حسن.

ورصد المهرجان جوائز لجماليات الإخراج والسينوغرافيا والتمثيل استناداً إلى تقرير لجنة التحكيم التي تضم حسن رجب (الإمارات)، والطاهر بن عيسى العربي (تونس)، ورانيا خلايلة (الأردن)، ومحمد رميشي (المغرب)، ودينا بدر (مصر). وسيلي تقديم العروض ندوات نقدية تناقش تحدياتها بمشاركة 16 باحثاً وممارساً مسرحياً، وسيمنح الممثلون المشاركون فيها جوائز يوميَّة مخصصة لجودة الأداء يحكمها الجمهور.

ويكرم المهرجان الفنان ناجي جمعة تقديراً لمسيرته واعترافاً بعطائه في إثراء الساحة المسرحية.

كما يتضمن برنامج المهرجان الملتقى الفكري الذي ينظم 27 الجاري تحت عنوان «المسرح العالمي ودوره في تطوير المواهب الإخراجية»، بمشاركة إبراهيم سالم وعبدالله مسعود (الإمارات)، والدكتورة رانيا فتح الله (مصر)، والدكتور جمال المنير وحسين مطر (سورية)، والدكتور رائد خضراوي وكامل عبدالفتاح والدكتور سامي عمري (تونس).