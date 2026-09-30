طلبت الطلاق لأن زوجها «بيتوتي».. واقعة من أروقة دائرة القضاء في الشارقة

كشفت مدير إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء في الشارقة، الدكتورة رضية الرئيسي، عن واقعة لزوجة طلبت الطلاق من زوجها بسبب عدم رغبته في الخروج من المنزل، معتبرة أن كونه «بيتوتياً» يمثل مشكلة بالنسبة إليها.

وقالت الرئيسي، خلال لقاء عبر برنامج «قضية للحوار» على تلفزيون الشارقة، إنها دعت الزوجة إلى النظر للصفات الإيجابية التي يتمتع بها زوجها، كالعطاء وحسن الخلق والصبر وعدم إيذاء الآخرين، وألا تجعل من كونه «بيتوتياً» محوراً للمشكلة، موضحة أن هذه الصفة قد تمثل مشكلة بالنسبة إليها، لكنها لا تستدعي الطلاق وهدم أسرة مستقرة بسببها.

ووجهت الرئيسي رسالة إلى الزوجات دعت فيها إلى عدم التركيز على صفة واحدة في الزوج وتجاهل جوانبه الإيجابية، مشيرة إلى أن الزوجة التي لا يفضل زوجها الخروج من المنزل يمكنها ممارسة بعض الأنشطة والخروج برفقة أبنائها أو أشقائها وشقيقاتها عوضاً عن ذلك.

وأكدت أن تفضيل الزوج البقاء في المنزل قد لا يتوافق مع رغبة الزوجة، لكنه لا ينبغي أن يتحوّل إلى سبب يهدد حياة أسرة مستقرة، داعية إلى عدم تضخيم المشكلات التي يمكن التعايش معها.