5 مشاهد فنية أسهمت في بلوغ الظفرة «الأضواء» للمرة الثالثة

نجح فريق الظفرة في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة منذ تدشين الاحتراف، بوصوله إلى النقطة 51 في المركز الثاني على لائحة ترتيب البطولة.

وينفرد الظفرة بتحقيقه أرقاماً فنية مميّزة عن بقية الفرق، منها نجاحه بعدم تعرضه للخسارة في أرضه، وأيضاً كونه مرشحاً قوياً للفوز بدرع الدرجة الأولى في حال تمكنه من الفوز بمباراتيه المقبلتين أمام مصفوت على ملعبه، والعربي في ملعب الأخير.

«الإمارات اليوم» رصدت مشاهد فنية عدة حققها الظفرة في الموسم الحالي، على النحو التالي:

الدفاع والهجوم

تصدر الظفرة فرق البطولة بكونه الأفضل في خط الدفاع، إذ لم تستقبل شباكه سوى 17 هدفاً في 24 مباراة، بينما حلَّ سادساً بين الفرق التي سجلت أكبر عدد من الأهداف برصيد 40 هدفاً مقابل 50 هدفاً لفريق دبا.

3 خسائر

تعرّض الظفرة إلى ثلاث خسائر طوال الموسم، وكانت جميعها بمثابة مفاجآت غير متوقعة، وهي أمام حتا وغلف يونايتد بالنتيجة نفسها (0-1)، ويونايتد (0-3)، وجميعها فرق لم تنافسه على الصعود الرسمي في الجولات الأخيرة للدوري.

خدمة الأرض

انفرد الظفرة بين جميع فرق الدوري بعدم خسارته لأي مباراة على أرضه طوال الموسم، مقابل 15 فوزاً وتعادلين في ملعبه، وأربعة تعادلات خارج أرضه.

قوي أمام المنافسين

نجح الظفرة في تحقيق الأفضلية في المباريات التي خاضها مع الفِرَق التي نافسته على الصعود، وهي دبا بفوز وتعادل، والفجيرة بفوز وتعادل، بينما تقاسمها مع فريقي حتا ويونايتد بواقع فوز مقابل آخر.

ثالث الهدافين

سجل هداف الظفرة، الفرنسي موهاميد ياتارا، 18 هدفاً خلال الموسم الحالي، في بطولتَي كأس رئيس الدولة والدوري في 24 مباراة لعبها، ليحتل المركز الثالث.