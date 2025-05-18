شمس «آسيا» تشرق في الشارقة

توج الشارقة بلقب «دوري أبطال آسيا 2» للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على مضيفه ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2-1 في المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب بيشان في سنغافورة.

وسجل هدفي «الملك» نجميه فراس بالعربي (74)، وماركوس ميلوني (90+7)، وللفريق السنغافوري ماكسيم ليستين (90+1)، بعد سيناريو مثير حبس الأنفاس حتى صافرة النهاية.

وقدم لاعبو الشارقة أداء بطولياً بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي كتب التاريخ في آخر ظهور له مع «الملك» قبل أن يدشن عهده مع المنتخب الوطني في 27 الشهر الجاري خلفاً للبرتغالي باولو بينتو المقال من منصبه لسوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة..

الشوط الأول:

- الحكم البحريني عمار إبراهيم حسن يعلن انطلاق المواجهة.

- أول تهديد حقيقي عبر لاعب الشارقة لوان بيريرا بتصويبة بعيدة المدى نحو مرمى ليون سيتي أمسكها الحارس.

- خشونة في الأداء من لاعبي ليون سيتي كادت تعرض مهاجم الشارقة عثمان كامارا لإصابة.

- هدف ملغي للشارقة أحرزه كايو لوكاس من انفراد بالمرمى بداعي التسلل (الدقيقة 10).

- ضغط سنغافوري وفرص خطيرة جداً من تسديدات قوية تعامل معها الدفاع بقوة بقيادة شاهين عبدالرحمن (الدقيقة 20).

- ليون سيتي متميز في تنفيذ مصيدة التسلل أمام مهاجمي الشارقة.

- رأسية كايو لوكاس مرت فوق المرمى (الدقيقة 35).

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني:

- نوايا هجومية واضحة للشارقة وهجمات مكثفة من الجهة اليسرى أبرزها عن طريق بيريرا وكايو لوكاس.

- هجمات ليون سيتي مركز نحو الجهة اليمنى عن طريق دييغو كوستا وبارت رامسيلار.

- هجمة مرتدة خطيرة للغاية وصلت بارت وسددها برعونة فوق العارضة.

- كرة طولية شرقاوية مثالية استلمها كايو داخل المنطقة ومرر لفراس بالعربي لكن الأخير سدد بالمدافعين (الدقيقة 66).

- الشارقة الأكثر استحواذاً والأكثر حصولاً على ضربات ركنية ووصولاً للمرمى لكن أهداف.

- ركنية للشارقة ارتقى لها كامارا وغمزها قوية بجوار القائم (الدقيقة 69).

- هدف ملغي للشارقة عن طريق فراس بالعربي لوجود حالة تسلل (الدقيقة 71).

- سيطرة وضغط شرقاوي وكرات عرضية من عادل تاعرابت.

- (الدقيقة 74) وأخيراً.. هدف أول للشارقة عن طريق فراس بالعربي من تسديدة قوية من داخل المنطقة والملك يتقدم باستحقاق.

- ضربة حرة مباشرة نفذها عادل تاعرابت ببراعة أنقذها الحارس السنغافوري من خط المرمى تماماً (الدقيقة 80) لتضيع فرصة هدف شرقاوي ثانٍ.

- المدرب الروماني أولاريو كوزمين يشرك المهاجم بيرو مكان لوان بيريرا للحفاظ على "ريتم" الفريق رغم التقدم بالنتيجة.

- (الدقيقة 90+1) ليون سيتي يدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق ماكسيم ليستين من كرة سددها دون مراقبة في شباك عادل الحوسني.

- (الدقيقة 90+7) "الملك" يتقدم بالهدف الثاني بمجهود فردي من ميلوني وفرحة عارمة لأسرة نادي الشارقة في ملعب بيشان باللقب القاري التاريخي.

تشكيلة الفريقين

الشارقة:

ليون سيتي: