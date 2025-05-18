لوكا: شباب الأهلي قطف «حصيلة تاريخية» الموسم الحالي

أكد لاعب شباب الأهلي، الصربي لوكا ميلوييفيتش، أنه حان الوقت ليحتفل «فرسان دبي» بالإنجازات التي حققها الفريق في الموسم الحالي، بحصوله على ألقاب دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الإماراتي القطري.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم» إن الموسم الحالي يعد استثنائياً، مشدداً على أن شباب الأهلي قدم مستويات جيدة جداً، موضحاً: «حققنا حصيلة تاريخية بفوز الفريق بأربعة ألقاب من إجمالي ست بطولات شارك فيها، لذلك أرى أنه حان وقت الاحتفال، وأن نكافئ أنفسنا على المجهود الذي بذلناه طوال الموسم».

وأشار اللاعب الصربي إلى أن جميع البطولات التي حققها شباب الأهلي كانت صعبة، وقال: «بطولة الدوري لها طابع خاص، وهي تلخص مجهود الموسم بأكمله، وبالتأكيد فوز شباب الأهلي باللقب لم يكن سهلاً، إذ إنه كانت هناك منافسة قوية من أكثر من فريق».

وتابع: «في بطولة كأس رئيس الدولة واجهنا منافساً قوياً في النهائي، فالمباراة كانت صعبة أمام الشارقة، بعد أن استقبلنا الهدف الأول، ولكننا نجحنا في العودة بالنتيجة بهدفين، والجهاز الفني أدار المباراة بشكل جيد، واللاعبون نفذوا التعليمات بالشكل المطلوب منهم».

وواصل: «مباريات الكؤوس تعتمد على تفاصيل صغيرة، وقد شعرنا بالإرهاق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولكن الأهم أننا حافظنا على تقدمنا وحققنا الفوز».

وأبدى اللاعب البالغ 34 عاماً، سعادته بوجوده في شباب الأهلي، وقال: «سعيد جداً بوجودي هنا، وفخور بما قدمه الفريق في الموسم الحالي، ونستحق ما حققناه».

وحول مستقبله مع شباب الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري، قال لوكا: «لا أعلم صراحة شيئاً حول تجديد عقدي، ومن جانبي سأركز على المباراتين المقبلتين في الدوري، وبالنسبة لي حتى الآن عقدي سينتهي بنهاية الموسم».

وتطرق لوكا إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وقال: «من الصعب الحديث عن البطولة القارية، حيث إن من المبكر التوقع بشأن مستقبل الفريق في البطولة، وهي تضم مستويات قوية، والمنافسة على اللقب ليست سهلة، وعندما يأتي وقت المشاركة في البطولة يجب أن نستعد جيداً، أما الآن فحان وقت الاحتفال بالإنجازات التي حققها الفريق بحصوله على أربعة ألقاب».

لوكا ميلوييفيتش:

• بطولة الدوري لها طابع خاص وتلخص مجهود الموسم بأكمله.