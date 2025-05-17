ثلاثية لخيول الإمارات في ختام مهرجان "نيوبري" البريطاني

حققت خيول الإمارات، ثلاث انتصارات، في ختام مهرجان "نيوبري" البريطاني للخيول، وجرى اليوم السبت على مضمار "نيوبري" العريق.

وجاءت أولى الانتصارات الإماراتية بشعار فريق "غودولفين" العالمي، عقب فوز المهر "سيمبول أوف أونر" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الثاني "كارنارفون ستيكس" المخصص لفئة "القوائم" لمسافة 1200 متر عشبي.

وشهد الشوط الثالث تألق الجواد "سداد" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجير فاريان، بعدما قاده الفارس سيلفستر دي سوسا للفوز بلقب سباق "تريد ناشين لندن غولد" الذي خصص لخيول فئة "التكافؤ" لمسافة 2000 متر عشبي.

واستكملت الثلاثية الإماراتية، مع الجواد "عرامرم" لمالكه زياد كلاداري، وأشراف المدرب ريتشارد هانون وقيادة الفارس ريان مور، بالفوز بلقب الشوط السادس "هونغ كونغ جوكي كلوب" المخصص لخيول فئة "التكافؤ" وعلى مسافة 1200 متر عشبي.

وعلق مدرب فريق "غودولفين" شارلي آبلبي، على انتصار المهر "سيمبول أوف أونر" بلقب "كارنارفون ستيكس"، بقوله في تصريحات صحافية: "كان الفارس وليام مُصراً بعد سباق مضمار "نيوماركت"، على أن العودة إلى مسافة (1200 متر)، ستكون الخيار الأمثل للمهر (سيمبول أوف أونر) الذي قدم عرضين قويين على هذه المسافة في موسم الشتاء في مضمار (ميدان بدبي)، وأرضية السباق اليوم مثالية له، وهو يفضل المسار المستوي والأرضية السريعة."

بدوره، قال الفارس وليام بيوك: "راضٍ عن أداء (سيمبول أوف أونر)، وكنت أعلم أنه سيتحسن بعد مشاركته في (نيوماركت)، ويبدو أنه يبلغ أفضل مستوياته على مسافة (1200 متر)، إنه جواد موهوب للغاية، وقد اندفعت به إلى الصدارة مبكراً نوعاً ما، لأنه يفضّل مطاردة الخيول وتجاوزها."