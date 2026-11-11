حادث مروع ينهي حياة الفارسة الأسترالية «إيزي نيل» في سباق «كأس كونون»

خيّم الحزن على أواسط سباقات الخيل الأسترالية، بعد إعلان خبر وفاة الفارسة الشابة إيزي نيل (22 عاماً)، متأثرة بإصابات خطرة تعرّضت لها إثر سقوطها من على صهوة جوادها "مارنو" خلال مشاركتها الأحد الماضي، في سباق كأس "وارن شاير كونون" بمدينة وارن في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.

وأعلنت عائلة الفارسة الراحلة واتحاد سباقات الخيل في "نيو ساوث ويلز" خبر وفاتها في بيان مشترك، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة عزيزتنا إيزي، وهي محاطة بأقرب أفراد عائلتها وأصدقائها".

وأضاف البيان أن نيل ستمنح آخرين فرصة للحياة من خلال التبرع بأعضائها، وهو ما يمثل بعض العزاء لعائلتها وسط هذه الخسارة الكبيرة، كما وجهت أسرتها الشكر إلى الطواقم الطبية واتحاد سباقات الخيل ورابطة الفرسان على الدعم والرعاية خلال الأيام الماضية.

وتعرّضت الفارسة الشابة لإصابات خطرة في الرأس، بعدما فقدت توازنها عن الحصان عند علامة 400 متر الأخيرة في السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر، لتلقى على أثره الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقلها جواً إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث ظلّت في حالة حرجة حتى وفاتها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.

ولم تقتصر آثار حادث السقوط على إصابة الفارسة ووفاتها، إذ تعرّض الحصان "ماونو" البالغ من العمر ست سنوات لإصابة في ساقه الأمامية، دفعت الأطباء البيطريين إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياته.