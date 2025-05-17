دي بروين يأمل إنهاء مسيرته مع «سيتي» بكأس إنجلترا

يأمل النجم البلجيكي كيفن دي بروين، أن يختم حقبته الرائعة في صفوف مانشستر سيتي، بإضافة لقب آخر، عندما يخوض نهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس، اليوم السبت. وتصل حقبة اللاعب البلجيكي التي دامت 10 سنوات في صفوف الـ«ستيزينز»، وكانت مدججة بالألقاب إلى نهايتها مع وصول الموسم إلى خواتيمه. إلا أن مباراة ويمبلي تمثل الفرصة الأخيرة لابن الـ33 عاماً، من أجل رفع كأس جديدة مع النادي الذي استطاع شق طريقه فيه نحو النجومية العالمية.

ومع فوزه بلقب الدوري الممتاز ست مرات، قد يضيف دي بروين لقب مسابقة الكأس للمرة الثالثة، ليضمها إلى خمسة ألقاب سبق أن حقّقها في كأس الرابطة، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا: «كيفن لاعب يمثل تاريخ النادي مع أكبر عدد من الألقاب، وهذا ما يلخص ما فعله كيفن معنا». ووُضعت جدارية عملاقة للدولي البلجيكي تذكر عدد الألقاب والجوائز التي حصل عليها مع الفريق في وسط مدينة مانشستر.