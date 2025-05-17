الشارقة يتدرب اليوم على ملعب بيشان في ختام تحضيراته لنهائي «أبطال آسيا-2»

يؤدي فريق الشارقة اليوم حصته التدريبية الرئيسة والأخيرة في سنغافورة في ختام تحضيراته لمواجهة فريق ليون سيتي سايلرز يوم غدٍ في نهائي «دوري أبطال آسيا-2».

ويتدرب الشارقة على ملعب بيشان الذي يستضيف المباراة، علماً بأن الشارقة كان قد غادر إلى سنغافورة الثلاثاء الماضي، إذ يقيم حالياً معسكر إعداد قصيراً في سنغافورة بهدف التعود على الطقس والأجواء هناك، تحضيراً للحدث التاريخي الذي ينتظر فريق الشارقة بخوض المباراة النهائية في «دوري أبطال آسيا-2» للمرة الأولى.

وكان فريق الشارقة قد سافر إلى سنغافورة يوم الثلاثاء الماضي بعد يوم واحد من مباراته مع العين، التي أقيمت ضمن الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز العين (3 - صفر)،

ويتوقع أن يركز الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الروماني كوزمين خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي ستكون لمدة ساعة على الاطمئنان على جاهزية الفريق من الجوانب كافة، ووضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، واختيار العناصر المناسبة لهذا الحدث، خصوصاً في ظل حالة الإرهاق والإجهاد التي عاناها الفريق في الفترة الماضية نظراً للمشاركات المتواصلة دون أي راحة للاعبين.

وكان الشارقة قد أدى منذ وصوله إلى سنغافورة ثلاث حصص تدريبية عكف خلالها المدرب كوزمين على تجهيز الفريق بشكل جيد.

وبدا واضحاً من خلال التدريبات أن هناك أجواء إيجابية في أوساط اللاعبين، انطلاقاً من استشعارهم أهمية هذا الحدث التاريخي وضرورة الاستعداد الجيد له.

حقائق وأرقام عن الفريقين

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي تحت عنوان «نهائي آسيا الثاني.. حقائق وأرقام»، أبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بالفريقين على النحو التالي:

مشاركة أولى

رغم امتلاك الأندية الإماراتية سجلاً حافلاً في البطولات القارية على مستوى النخبة، إلا أن هذا الموسم يُعد أول ظهور لها في بطولة «دوري أبطال آسيا-2»، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم كأس الاتحاد الآسيوي.

مواجهة تاريخية

أصبح نادي ليون سيتي سايلورز أول فريق من سنغافورة يبلغ نهائي بطولة آسيوية كبرى، كما يُعد نهائي يوم غدٍ الأول منذ نسخة عام 2015 الذي يجمع بين فريقين يبلغان النهائي للمرة الأولى، حين توّج جوهور دار التعظيم الماليزي باللقب على حساب الاستقلال الطاجيكي.

قوة على أرضه

خسر ليون سيتي مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خاضها على أرضه في البطولة هذا الموسم (فاز 4، تعادل 1)، ولم يتعرّض لأي خسارة في آخر أربع مباريات (فاز 3، تعادل 1). لكن تجدر الإشارة إلى أن جميع تلك المباريات أُقيمت على استاد جالان بيسار، فيما يُقام النهائي على استاد بيشان.

نتائج متفاوتة

خسر الشارقة مباراتين فقط من أصل ست مواجهات خارج أرضه (بما في ذلك الملاعب المحايدة) في البطولة هذا الموسم (فاز 3، تعادل 1). لكنه لم يحقق الفوز في آخر مباراتين خارج الديار (تعادل 1، خسر 1).

أنظار على شوال أنور

يدخل نجم ليون سيتي سايلورز، شوال أنور، المباراة النهائية وهو يتطلع إلى التتويج بلقب الهدّاف، إذ يملك ثمانية أهداف، بفارق هدف واحد خلف سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي.

كايو.. حالة مميزة

أما الشارقة، فيعوّل على تألق كايو لوكاس، الذي يعيش حالة مميزة في البطولة القارية، حيث سجل خمسة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

معنويات مرتفعة

يخوض ليون سيتي النهائي منتشياً بتحقيق لقب الدوري السنغافوري الممتاز الأسبوع الماضي، وهو اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2021، علماً بأنه حلّ وصيفاً خلف ألبيركس نيغاتا في الموسمين الماضيين.

ختام كبير

بعد خسارته لقبي دوري المحترفين الإماراتي وكأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، يسعى الشارقة إلى إنهاء الموسم بأول ألقابه، خصوصاً بعد أن كان أقصى شباب الأهلي من ربع نهائي البطولة القارية.

الإجراءات الخاصة بالجمهور

أعلن نادي ليون سيتي سايلورز من خلال بيان على منصة «إكس» الإجراءات والتعليمات الخاصة بالحضور الجماهيري في المباراة النهائية:

1- ستفتح البوابات قبل ساعتين من انطلاق المباراة، من المتوقع وجود أعداد كبيرة من الجماهير «التي ستخضع للتفتيش»، لذا يرجى الحضور مبكراً لتفادي الازدحام.

2- التأكد من أن التذكرة مطبوعة أو جاهزة على الهاتف لتسهيل عملية الدخول، ولا توجد مبيعات للتذاكر في موقع الحدث.

3- تجنب ارتداء أو إحضار أي مواد تحمل شعارات مسيئة أو رسائل سياسية.

4 – سيتم تفتيش الحقائب عند المدخل، ويمنع إدخال «الشماريخ» والأدوات الحادة واللافتات الكبيرة والأطعمة والمشروبات من الخارج.

5- يفضل استخدام وسائل النقل العامة نظراً لكون أماكن المواقف الخاصة بالسيارات محدودة.