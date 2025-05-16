الصافرة الأجنبية تظهر في «دوري اليد» اليوم

أعلن اتحاد كرة اليد، أمس، الاستعانة بطاقمَي تحكيم أردني مكوّن من الدوليين أكرم الزيات، وياسر عواد، والأوزبكيين القاريين الشقيقين حسن وحسين إسماعيلوف، لإدارة الدورة المجمعة الأولى لتحديد المراكز الأربعة الأولى، في الدور النهائي لبطولة الدوري العام، المقرر انطلاقها اليوم، على صالة نادي الشارقة.

وتنافس في الدورة المجمعة الأولى، الممتدة حتى الثلاثاء المقبل، فرق شباب الأهلي، والشارقة، ومليحة، والنصر، والتي نجحت في حجز مقعدها للدور النهائي، بحلولها في ختام الدور التمهيدي بالمراكز الأربعة الأولى، على أن تعاود الفرق الأربعة خوض الدور المجمعة الثانية والختامية، والمقامة على صالة نادي شباب الأهلي، ويتحدد في ختامها هوية بطل دوري الموسم الحالي.

وتستهل الدورة المجمعة الأولى، بإقامة مباراتين، تجمع في الخامسة عصراً فريقَي النصر (رابع الدور التمهيدي) أمام مليحة صاحب المركز الثالث، على أن تتبع في الساعة السابعة بقمة مبكرة تجمع شباب الأهلي (متصدر التمهيدي) أمام وصيفه وصاحب الضيافة الشارقة.