الشارقة يؤدي حصته التدريبية الثانية في سنغافورة

يواصل فريق الشارقة تدريباته اليومية خلال معسكره الداخلي القصير في سنغافورة، في إطار تحضيراته للقاء نظيره فريق ليون سيتي سايلورز، بعد غدٍ، في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا للأندية-2 لكرة القدم المقررة على ملعب بيشان في الساعة الثامنة مساء بتوقيت سنغافورة (الرابعة مساء بتوقيت الإمارات)، إذ أدى الفريق، أمس، حصته التدريبية الثانية، فيما ينتظر أن يؤدي الفريق تدريبه الرئيس على ملعب المباراة في ختام تحضيراته لهذه المواجهة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى تحقيق الاستفادة الفنية القصوى من فترة المعسكر الحالي في سنغافورة، والوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية، والتعود على الأجواء والطقس هناك وأرضية الملعب.

ويواجه مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، تحديات مهمة قبل المواجهة المرتقبة، تتمثل أبرزها في التهيئة النفسية والمعنوية والفنية للاعبين وإعادة شحن معنوياتهم من جديد، وإبعادهم عن أي ضغوط نفسية في أعقاب النتائج السلبية الأخيرة للفريق على صعيد المسابقات المحلية، بجانب معالجة الثغرات والسلبيات التي صاحبت أداء الفريق في الفترة الأخيرة، والاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به الفريق المباراة، خصوصاً أن الشارقة سيواجه منافساً شرساً يلعب على أرضه ووسط جمهوره في سنغافورة.

وبث نادي الشارقة، على حسابه في «إكس»، مقطع فيديو يظهر من خلاله لاعبو الفريق الشرقاوي في ملعب التدريب وهم يؤدون تدريباتهم اليومية، خلال المعسكر القصير الذي يخوضه الفريق حالياً في سنغافورة، ويظهر في الفيديو أيضاً المدرب كوزمين وهو يوجه اللاعبين ويتحدث إليهم.

وحدد يوم غدٍ موعداً للمؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين للتحدث عن استعداداتهما للمباراة، علماً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، بقيادة الحكم البحريني، عمار إبراهيم حسن.

من جانب آخر، نقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصريحات لقائد فريق ليون سيتي سايلورز السنغافوري هاريس هارون، تحدث خلالها عن ثقته بقدرة فريقه، المتوّج حديثاً بلقب الدوري السنغافوري الممتاز، على تحقيق انتصار إضافي في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025 والتتويج بلقب قاري تاريخي، ليصبح أول نادٍ من سنغافورة يحقق هذا الإنجاز.

كما استعرض الاتحاد الآسيوي مسيرة فريقي الشارقة وليون سيتي سايلورز في البطولة، وصولاً إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن نادي الشارقة يتطلع إلى التتويج بأول لقب قاري في تاريخه.